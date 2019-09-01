機場鬧分手擂台、大吼脫衣！檢疫官曝人性黑暗...被「猴頭」嚇暈

▲機場檢疫官和領犬員、檢疫犬一起行動檢查旅客是否有違規帶檢疫物。（圖／防檢局新竹分局提供）

記者許展溢／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情去年8月爆發後，政府針對高風險疫區國家旅客入境是否攜帶違規肉製品進行最嚴密檢查，檢疫官向《ETtoday新聞雲》分享，所有檢疫人員24小時戰戰兢兢，一刻不能鬆懈，只是第一線的他們時常遇到讓人哭笑不得、離譜狀況，甚至不少旅客檢疫物被沒收，直接對著工作人員吼叫，讓他們在機場看盡人生百態。

防檢局新竹分局檢疫官游曜亘原是一位臨床獸醫師，因喜歡和民眾接觸決定轉行。而當上檢疫官雖能穿上西裝，看起來好像很風光，整天在機場走來走去，但實際上工作包山包海，什麼都要會外，最重要的是處理旅客的各種情緒。

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▲檢疫工作必須仰賴檢疫犬協助。（圖／記者許展溢攝）

游曜亘提到，早在21年前防檢局成立後，國內檢疫工作就持續至今，並不是部分民眾想的非洲豬瘟爆發後才在做這些事。檢疫官在機場最主要的任務就是和領犬員、檢疫犬一起行動。已有6年經驗的游曜亘說，以前當獸醫師面對的只有飼主的寵物，但在機場必須「扣留別人的東西」，旅客有被剝奪感，東西被沒收了，會有情緒反應。

游曜亘分享，曾有從東南亞過來的老夫妻，不會講中文，帶了許多家鄉味，只為了要給嫁來台灣的女兒，卻不知道內容物不能入境，眼看著他們孤立無援，淚水不停流，看了很不捨，但站在理智上，還是得依法處理。

▲機場每天入境的旅客多到無法數，檢疫官指出，狀況真的很多。（圖／防檢局新竹分局提供）

游曜亘有次過年期間值勤，親眼目睹分手擂台上演，一名台灣旅客去香港探望兒子，兒子的女朋友買了些東西讓他帶回來，同樣內容物有問題，對方被抓到憤怒把手機摔了，現場打給他小孩，要他和女朋友分手。

機場每天入境的旅客多到無法數，游曜亘指出，狀況真的太多，有跑給檢疫員追的旅客，也有情緒大失控，對著工作人員亂罵一通，把水果拿起來朝檢疫員丟，用推車撞檢疫員，還有同事遇過把衣服脫光，及和媽媽一起入境的小孩偷帶檢疫物，當場誣陷「那是媽媽塞給他的」，讓人看了直搖頭。

▲在機場各種狀況都有，游曜亘認為面對「人」，要有很多想法去應變。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

游曜亘接著說，還有人把櫻花苗藏在洋裝裡、用泡麵碗裝檢疫物，同事碰過旅客患有口腔癌，到國外帶了草藥想回來試試的無奈。自己看過最嚇人的東西是外國旅客帶猴子肉罐頭，整個乾掉的猴頭就在眼前。

在機場各種「人性」一覽無遺，理性的游曜亘說到這認為，不管自己有哪種情緒，面對「人」，要有很多想法去應變，不只言語上，行動上還要有觀察力、專業知識。他透露後來去學東南亞語言，就是希望以後再遇到部分情況，能多和他們談上幾句並安撫。