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她車上找到「不是自己的口紅」　竟讓老公當場淚崩：是我的…我想當女人！

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▲沃倫想變性成女人，妻小完全接受。（圖／翻攝自TRIANGLE NEWS）

▲沃倫想變性成女人，妻小完全接受。（圖／翻攝自TRIANGLE NEWS下同）

記者陳亭伃／綜合報導

電影《丹麥女孩》真實上演！英國一對已經結褵11年的夫妻，日前老婆凱莉（Kelly Allen）在老公沃倫的車上發現了一支口紅，下意識就告訴自己「這口紅絕對不是自己的」於是決定找時間和老公攤牌，是否婚姻已經出現裂痕。沒想到就在凱莉攤牌的那天，萬萬沒想到沃倫告訴她，「我確實有一個女孩，而那個女孩就困在我的身體裡」。

綜合外媒報導，沃倫與凱莉結婚11年育有一子一女，兩人相識在一間酒吧，當時情投意合之下不久後就懷孕結婚。多年來家庭生活相當幸福，直到凱莉在沃倫車上找到了一支不屬於自己的口紅，凱莉當下決定向沃倫談談，然而沃倫說出口紅其實是自己的。

沃倫表示，從國中開始青春期發育就感覺自己似乎生錯了性別，他一直渴望自己能成為一個女孩，甚至因此得到了憂鬱症，直到認識了凱莉兩人墜入愛河，認為自己就此可以掩藏這樣的渴望度過一輩子。但沃倫沒想到自己終究騙不了自己的生理、心理矛盾，直到一次化裝舞會，沃倫反串一個女孩，他甚至用心的減肥、買了緊身衣、女性內衣，當時凱莉覺得奇怪，沃倫無時無刻都穿著緊身衣，甚至不讓她看手機。

▲沃倫想變性成女人，妻小完全接受。（圖／翻攝自TRIANGLE NEWS）

▲沃倫與凱莉當時相識相愛。

直到兩人為了一支口紅對質時，沃倫告訴凱莉「我一直很想當作一個女生，一個叫做柔伊的女生，因為這才是真正的自我」凱莉聽聞後相當震驚。然而經過了一個晚上的思考，凱莉認為自己愛的是沃倫這個人，而不是他的性別，更不能限制他成為他想要的。

凱莉後來全力支持「柔伊」的變性手術，得到內心釋放的柔伊開心的表示，「我真的想手術成為女人，我想在外面展現出我真正的內心感受」然而在面對2個孩子，凱莉告訴孩子們，「爸爸現在是一個木乃伊柔伊」女兒莫莉馬上就懂了，更說出「這樣爸爸會快樂的話那很棒」，甚至開始跟柔伊一起討論服裝、化妝。

但兒子喬治卻在某一日告訴凱莉，「我真的想念爸爸」凱莉告訴兒子，爸爸只是在柔伊的身體裡，沒有離開，只是換了一個名字。面對外界的異樣眼光，柔伊也坦言「有時看到陌生人對我的評論跟眼光，還是會有點難過，但我女兒告訴我，不管我是誰，他們永遠都會愛我」。凱莉也表示，兩人再度策畫新的婚禮，現在他們的妻妻生活，比過往更加緊密。

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關鍵字：丹麥女孩,變性,夫妻,自我

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