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影／「和你飛2.0」影響！　香港→台灣1日晚間航班異動一覽「10個班次取消」

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記者柯振中／綜合報導

香港「和你飛2.0」行動1日下午1點開始進行，大批示威者湧入香港機場，進行「交通壓力測試」，導致許多航班受到延誤。依照台灣各家航空公司的資料，下午5點後往返香港的航班大受影響，其中華航、華信與國泰／港龍共取消約10個班次。

▲▼華航Airbus A330-300 編號B18307客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到「和你飛2.0」行動影響，華航1日取消多個班次。（圖／記者湯興漢攝）

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香港「和你飛2.0」行動下午1點開始進行，許多示威者湧入香港機場，同時佔據周邊巴士站，導致當地交通大打結，連帶讓許多航班受到延誤、取消，有許民眾受到影響。

根據華航官網的資料，1日共取消了6次航班，分別為：CI0919、CI0920、CI0923、CI0924、CI0927、CI0928；華信航空則取消了AE1831、AE1832的班次。此外，華航的CI0916班次則是延後抵台。

國泰／港龍航空官網的資料顯示，下午5點以後，共有5班台北到香港的班機延誤，分別是：CX473、CX565、CX451、CX531、CX5483；香港到台北則有2次航班取消，分別是：CX464、CX468、2次航班延誤，分別是：CX402、CX478。

對於航班取消的狀況，長榮目前沒有出現相關消息。

▼ 香港有許多民眾參與「和你飛2.0」行動。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 香港,和你飛2.0,反送中 。（圖／記者黃彥傑攝）

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