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女囚犯臨盆破羊水哭喊　獄警、護士隔門看「嬰兒滑出瞬間」冷剪臍帶！

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▲▼戴安娜獨自在牢房內生產，震驚美國。（圖／翻攝自Youtube）

▲戴安娜獨自在牢房內生產，震驚美國。（圖／翻攝自Youtube下同）

 記者陳亭伃／綜合報導

每一個期待自己成為母親的女子，都會喜歡自己的寶寶在出生時，會在一個乾淨、完善的地方，但美國丹佛的一名準媽媽因為臨盆之際，正在監獄服刑，當時已經破了羊水，在牢房裡痛苦的哀嚎，獄方卻沒有任何人願意伸出援手。

根據英國《太陽報》報導，26歲的戴安娜（Diana Sanchez）因竊盜入獄，2018年7月她已經將要臨盆，雖然曾告訴過監獄內的人員，但卻沒有人願意幫她預約前往醫院待產。直到在牢房破水，獄方才替戴安娜找來一名男護士及一名女護士，但兩名醫護人員到場時並沒有馬上進到房間內協助生產，反而是等到戴安娜獨自在床上破水、哀號、到生產完，才到旁邊協助剪斷臍帶後將還母子送醫。

▲▼戴安娜獨自在牢房內生產，震驚美國。（圖／翻攝自Youtube）

▲直到戴安娜生出孩子後，男護士才進去。

戴安娜獨自在牢房內生孩子的監視器影片被流出之後，丹佛監獄受到各方的抨擊。戴安娜事後回想仍感到相當難過，她表示生產前一個小時就已經通知獄警，甚至破羊水時也有通知，但是卻沒有人願意幫忙，「當下我感到相當的無助，不知道該如何，最後我知道外面有護士，但我卻一個人在他們面前生下孩子，缺乏同情心是很恐怖的」。

直到戴安娜生完孩子後，獄方才叫來救護車。戴安娜律師則表示，當時監獄的工作人員都知道她在生小孩卻沒有人願意帶她去醫院，只因為「手續不方便」。當地警局發言人表示，目前已經下令內部調查，並且了解在戴安娜生產前所發生的事情。發言人也表示，監獄裡都有全面的醫療服務給受刑人，目前監獄也已經更新政策，若囚犯有任何緊急狀況，都須立即叫救護車。

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