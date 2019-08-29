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她背痛求治療　物理治療師騙「握住就會好」療程結束…褲子留白液！

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子去物理治療卻遭到性侵。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現代上班族因為久坐辦公室，常常會出現腰痠背痛的情況，因此常常會借助一些「按摩」或是「物理治療」來緩解自己的不適感。英國倫敦一名物理治療師日前就遭到指控，趁著女病患背部不適，竟要求對方握自己的生殖器官作為「測試手部力量」的物理治療，事後遭到警方逮捕。

根據英國《太陽報》報導，30歲的安德魯（Andrew Davidson）為一名物理治療師，日前一名婦女因為背部痠痛因此找上安德魯復健，希望可以得到緩解。就在治療的過程中，安德魯要求女方面朝下趴著，接著手往後握住一個「東西」，當下女病患感覺手握住的東西有些不對勁，但也未隨即反應過來。

▲物理治療師安德魯騙女病患摸下體。（圖／翻攝自當地警方）

▲物理治療師安德魯騙女病患摸下體。（圖／翻攝自當地警方）

但事後女子結束療程，發現自己的緊身褲上有著白白的不明液體才發現自己可能已經遭到侵犯。回想起過程，女子越想越覺得安德魯要求她抓的東西，應該就是「生殖器官」於是決定報警。警方事後逮捕了安德魯，一開始他仍否認犯案，但面對已經相符的DNA卻無從解釋。

法官表示，安德魯欺騙病患的行為，已經讓女子對專業醫療失去了信心。女病患也表示，身為一個已婚婦女、三個小孩的母親，她非常清楚「生殖器官」是什麼形狀。倫敦法庭裁定，安德魯的行為已經造成女病患的身心傷害，須登記進性侵犯名冊。

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