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24歲男「手持菜刀」當街弒父…爸狂奔求救！最後竟求警放過：他還只是孩子

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▲▼24歲男子瘋狂追砍爸爸。（圖／翻攝自微博）

▲24歲男子瘋狂追砍爸爸，讓路過民眾嚇得趕緊報警。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

甘肅省蘭州市一名24歲男子上（8）月30日，因為不滿爸爸1年多來「沒有盡到照顧責任」，所以手持菜刀在街上瘋狂追砍爸爸。員警見狀後立刻上前制伏男子，但爸爸卻不斷求情說，希望警方能夠放過自己兒子，「因為他還只是個孩子。」

綜合陸媒報導，員警表示，上月30日下午2點20分左右，突然接到一位民眾的求救電話，內容指出有一名捲髮的年輕男子手持菜刀，正瘋狂地追砍一名中年男子。從影像顯示，持刀男像是失心瘋一樣，不斷繞過一個又一個石柱，只為砍殺中年男；遭追砍的受害者在逃跑求援的過程中好幾度摔倒，場面相當危急。

▼24歲男手持菜刀，不斷追著爸爸跑。（圖／翻攝自微博）

▲▼24歲男子瘋狂追砍爸爸。（圖／翻攝自微博）

員警到達現場後，果真看見驚人一幕，只好用不到10秒的時間，快速奪走年輕男手上的凶器，並將對方抱摔在地進行壓制。據現場初步了解，持刀的男子今年24歲，他追砍的是自己的親生父親，在員警奪下菜刀並撂倒男子後，剛剛被追砍的父親當場向員警求情，「他（兒子）還只是個孩子」，希望能夠放過他。

但員警聽完後卻嚴肅表示，「這已經不是孩子的問題了，這隨時會給路人造成生命威脅。」據悉，男子之所以衝動想要弒父，是因為不滿爸爸這1年多來「沒有善盡照顧責任」，目前詳細情況還在進一步調查處理中。

▼爸爸在逃命過程中幾度摔倒。（圖／翻攝自微博）

▲▼爸爸在逃命過程中幾度摔倒。（圖／翻攝自微博）

有專家認為，這恐怕是家長過於溺愛孩子的下場，「他還只是個孩子」成為了所有問題的擋箭牌，假如這樣的孩子未成年，似乎還能理解，畢竟他們是懵懂的，還沒有形成善惡醜美的正確觀念；可是，當一個「大孩子」也做出這樣越矩的事情時，若還拿著「他還只是個孩子」的說法給予沒有底線的原諒，實際上就是錯誤的教育方式，他們應該為自己的所作所為負責。

▼警察趕緊將兒子壓制在地。（圖／翻攝自微博）

▲▼24歲男子瘋狂追砍爸爸。（圖／翻攝自微博）

不少網友見到爸爸的求情後忍不住吐槽，「既然覺得他只是個孩子，爸爸怎麼不當下被砍死啊」、「果然家庭出了狀況，才會養出這樣的孩子」、「都已經成年了…再縱容下去，該擔心的可是周遭無辜的人」、「讓法律制裁一次就知道了」、「感覺爸爸也要教育一下」、「子不教，父之過，果然...」、「不敢恭維的家教」。

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