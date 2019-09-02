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兒硬說老母「中300萬樂透」卻不分紅　菜刀割喉威脅…嬤按鈴救女！

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子堅信母親中樂透不願意說，拿刀脅迫要割喉。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

有錢能使鬼拖磨，也能使感情破裂。英國一名32歲男子，日前懷疑母親中了10萬英鎊（約台幣380萬）的樂透，卻不願意分他一杯羹，一氣之下當著高齡祖母的面，拿刀威脅要將母親割喉殺害。當場讓疼愛男子多年母親瞬間看透兒子的醜陋真面目。

綜合外媒報導，馬凱（Graeme Mackay）今年六月因為懷疑自己的母親中了樂透彩，但是卻不願意告訴他，甚至認為母親在家中裝了監視器，一氣之下跑回已經高齡的祖母家，兩人大吵一頓。馬凱當時在祖母的面前對母親大聲咆嘯「最好把中獎的彩券拿出來！」、「我不懂為什麼要這樣對我！」

▲男子堅信母親中樂透卻不願意說。（圖／翻攝自當地警方）

▲男子堅信母親中樂透卻不願意說。（圖／翻攝自當地警方）

母子倆經過激烈的爭執後，馬凱情緒失控的抓住母親的脖子，他母親表示，自己真的沒有中樂透，也沒有任何證據顯示自己中樂透。接著，馬凱從廚房拿出菜刀，一路追砍母親，並將刀架在母親的脖子上。這時馬凱的祖母趕緊按下身上的緊急通報鈴對外求救。

不久後警方抵達，馬凱的母親表示「真的不敢相信自己的兒子這樣對我，讓我非常沮喪」過去母子關係非常好，但因為馬凱認為母親就是中了樂透，開始出現懷疑、焦慮的狀況，加上本身就要焦慮、憂鬱症，因此生活也都是靠藥物控制，目前警方正在調查，馬凱失控的原因是否是因為藥物停用或是濫用造成。

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