快訊／玲玲颱風生成了！下雨熱區出爐　14號颱「劍魚」準備接力

記者賴文萱／台北報導

日本氣象廳發布，位於菲律賓東邊的熱帶性低氣壓，已生成為今年第13號颱風「玲玲」，中央氣象局隨後也將發布颱風訊息，未來動向將偏北移動，4日、5日最接近台灣。受颱風影響，氣象局預估周三至周六台東及南部地區有短暫陣雨或雷雨，花蓮及宜蘭也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲玲玲颱風上午生成了，14號颱風劍魚最快今天也將生成。（圖／日本氣象廳）

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氣象預報員李孟軒表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓發展成第13號颱風「玲玲」，未來路徑主要以通過台灣東邊海面北上，預估周三、四最接近台灣，但因為強度、路徑不確定性高，氣象局將持續觀察，但不排除發布海警。他說，主要是因為周三起預期太平洋高壓勢力有稍東退，高壓強弱變化將影響該系統北偏的程度及速度，將影響台灣周三至周六的天氣。

▲玲玲颱風周三、四最靠近台灣，劍魚颱風也即將生成。（圖／中央氣象局）

另外，位於南海的熱帶性低氣壓也持續發展，氣象局預估最快今天也將生成第14號颱風「劍魚」，未來不會直接影響台灣，但外圍水氣間接影響花東及恆春半島，有局部短暫陣雨或雷雨。

未來一周天氣，周二前大致上上午高溫炎熱、午後雷陣雨型態為主，台東、恆春半島則要注意南海水氣帶來局部短暫降雨。周三至周六則取決於颱風發展趨勢，目前預報南部、台東地區會有短暫陣雨，宜蘭花蓮有局部短暫陣雨，午後雷陣雨的範圍及雨勢也都會比周二前來得更多、更廣。

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