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周一先飆36度高溫「周三起變天」！雙颱恐接力生成　各國模擬路徑曝

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▲週一高溫上看36度 週三起變天 2颱恐接連生成。（圖／中央氣象局）

▲南海方面的熱帶低氣壓2日有可能生成為第13號颱風「玲玲」。（圖／中央氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

明日（2日）台灣各地多為多雲到晴天氣，僅花東地區、恆春半島有局部的短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨。西北太平洋目前有3個熱帶低氣壓（擾動）正在發展，其中位在菲律賓東方海面的，其未來路徑可能較為接近台灣，南海方面的2日則有可能生成為第13號颱風「玲玲」。

根據氣象局預報，台灣各地2、3日天氣大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及北部、宜蘭山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面，西半部、東北部將出現炎熱天氣，可能會出現33至35度高溫，桃園以北則可能出現36度高溫，氣象局也已針對雙北市、桃園市發布高溫警報。

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▲週一高溫上看36度 週三起變天 2颱恐接連生成。（圖／中央氣象局）

▲熱帶低壓92W（菲律賓方面）持續向西北行進，並且接近台灣東南方海面，預計周三、四最接近台灣。（圖／中央氣象局）

周三（4日）起至周六（7日）受低壓帶影響，天氣將轉趨不穩定的狀態，台東及南部地區將有短暫陣雨或雷雨，花蓮及宜蘭也有局部的短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後短暫雷雨為主。此外，位在菲律賓東方海面的熱帶低氣壓，其未來路徑可能較為接近台灣，預計周三（4日）後將對台灣天氣產生影響。

天氣風險WeatherRisk就分析，熱帶低壓92W（菲律賓方面）持續向西北行進，並且接近台灣東南方海面，預計周三、四最接近台灣，目前預報是以通過台灣東方海面北上的機會較高，也不排除會更靠近一些。

天氣職人吳聖宇也說，1日高壓向東退後，有利於台灣避開92W，如果東退的狀況維持，未來92W發展為颱風後，有機會自台灣東部外海北上，將不直接威脅台灣，不過目前變數仍大，需要繼續觀察，這也將是下週天氣的觀察重點。

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▲各國模式模擬兩個熱帶系統的未來動向。（圖／翻攝typhoon2000）

氣象局表示，目前3個熱帶系統預估都有機會發展成颱風，其中南海熱帶性低氣壓不排除2日生成為第13號颱風「玲玲」，但對台灣僅有間接影響。

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