　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／玲玲颱風北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣，雨勢持續到周末

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（2日）上午8時發展成今年第13號颱風「玲玲」，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近趨勢，預計台灣周二晚起至周四將受颱風外圍環流影響。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，由於相當接近台灣，「訊息或警報發布將會相當的快速，會有讓您措手不及的感覺。」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲玲玲颱風將影響台灣天氣。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員李孟軒表示，玲玲颱風預估周三、四最接近台灣，主要是因為周三起預期太平洋高壓勢力有稍東退，高壓強弱變化將影響該系統北偏的程度及速度，並連帶影響台灣周三至周六的天氣。

李孟軒說，周三至周六天氣取決於颱風發展趨勢，目前預報南部、台東會有短暫陣雨，宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，午後雷陣雨的範圍及雨勢也都會比周二前來得更多、更廣。

▼氣象局說，台灣周二晚起至周四將受颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國最新預估玲玲未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

對於玲玲颱風未來動向，彭啟明在臉書指出，持續往西北前進，在周三、周四開始接近台灣東部海面，目前許多預測是通過台灣東方海面的機會較高，但還是要看太平洋高壓強度，以及和南海上的熱帶性低氣壓或演變成颱風的相互牽引。

彭啟明表示，如果高壓仍維持目前強度，也不排除會相當接近台灣，由於目前天氣系統都還不夠強，局勢仍有待觀察。他提醒，由於相當接近台灣，訊息或警報發布將會相當快速，會有讓您措手不及的感覺，務必在這兩天要隨時更新資訊。

彭啟明說，這兩個低壓系統接下來也會帶動西南風，也就是周四開始水氣將明顯增多，很容易有明顯雨勢，至少持續到這周末，和這幾天的天氣有些差別。

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

氣象局預報員劉沛滕說，南海還有一個熱帶低壓發展中，它目前有南北兩大團雲系，今白天還要重整，看下半天有沒有機會成颱，未來往越南移動，對台灣天氣沒有影響。他指出，遠洋還有一個低壓，有可能變熱帶低壓，這幾天也可能成颱，但機率也不是特別高，因距離比較遙遠，未來動向之後再觀察。

如果兩颱之後生成，將是今年第14號颱風「劍魚」（Kajiki，日本提供，星座名稱），以及今年第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名）。

ET快訊
玲玲颱風北上！彭啟明曝「路徑變數」：相當接近台灣，雨勢下到周
記者問「為何不跟蔡英文握手？」　柯文哲笑：為何要聽你的
17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！逆天辣照被挖出
快訊／郭台銘找侯友宜二哥當副手　侯明鋒親自回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

半夜衝板橋排隊買鳳梨酥遇公休　警勸到快崩潰：講過別來還一直排

輕颱玲玲生成！彭啟明曝未來路徑變數　「不排除相當接近台灣」

開學=開放家長24hrs騷擾！「教師朋友壓榨惡夢」廣告小妹驚呆：沒人反對嗎

控校長挪用經費作公關！　家長會長火大「專心校務很難嗎」

影／玲玲颱風北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣，雨勢持續到周末

快訊／玲玲颱風生成了！下雨熱區出爐　14號颱「劍魚」準備接力

老農津貼明年元旦起調至7550元　一個月可多買4個便當！

洗腎人數衝破9萬！　慢性腎臟病年燒健保513億元居冠

影／「玲玲、劍魚、法西」3颱風可能接力生成　模擬路徑曝！周三起變天至周末

影／周一先飆36度高溫「周三起變天」！雙颱恐接力生成　各國模擬路徑曝

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

831遊行軒尼詩道警總陷入火海　港警舉槍回擊「壓制示威者」

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

半夜衝板橋排隊買鳳梨酥遇公休　警勸到快崩潰：講過別來還一直排

輕颱玲玲生成！彭啟明曝未來路徑變數　「不排除相當接近台灣」

開學=開放家長24hrs騷擾！「教師朋友壓榨惡夢」廣告小妹驚呆：沒人反對嗎

控校長挪用經費作公關！　家長會長火大「專心校務很難嗎」

影／玲玲颱風北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣，雨勢持續到周末

快訊／玲玲颱風生成了！下雨熱區出爐　14號颱「劍魚」準備接力

老農津貼明年元旦起調至7550元　一個月可多買4個便當！

洗腎人數衝破9萬！　慢性腎臟病年燒健保513億元居冠

影／「玲玲、劍魚、法西」3颱風可能接力生成　模擬路徑曝！周三起變天至周末

影／周一先飆36度高溫「周三起變天」！雙颱恐接力生成　各國模擬路徑曝

莊智淵在奧運中華隊具重要角色　若退出極不利爭牌

NISSAN X-TRAIL保修「俗」到有剩　好開好養的SUV怎能錯過它？

八三夭阿電被虧「以前買週刊，現在上週刊！」　藏勵志故事

快訊／遭爆密會國台辦「換瑜」　張顯耀：有心人士刻意放話破壞黨內團結

「韓國瑜競選團隊沒做好」國民黨雙北議員轟：黨中央算計的人自己負責

醫學系主任「4字經」問候！診間外怒嗆醫生「竟教出這種醫師」：你不要做了

「墨鏡哥」戴于文接任副發言人　柯文哲：學姐恐怕另有任用

專業髮型師：「這件事」沒做，不只長細菌還讓髮質變好差

雲端最有錢／「川普之亂」嚇壞投資人　債券價飆翻天

滿滿餡料只賣45元！桃園古早味潤餅加了獨門秘方「鴨蛋酥」

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

生活熱門新聞

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

好市多中和店將實施新政策　網推..

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接..

雞排店打外送員　總部：解除加盟

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

她買2肉湯飯噴100元　網曝店..

路邊亂撿紅包哥姊全花掉　弟當晚..

雙北超商騎樓禁菸第1天　共送出..

「玲玲」颱風生成了！下雨熱區出..

星巴克買1送1「連續30天」3..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

1車佔2位mini 神阻擋　T..

「危險便當」3格配菜全中！2千..

麵麵會辣辣嗎？30歲女客狂疊字..

更多熱門

相關新聞

彭啟明：輕颱玲玲不排除相當接近台灣

西太平洋海面開始熱鬧起來，目前共有3個熱帶系統活躍，其中第13號颱風玲玲上午8時已經生成，其他系統也有發展成颱機率，陸續是第14號劍魚、15號法西。氣象達人彭啟明分析，玲玲颱風周三、四開始接近台灣東部海面，若太平洋高壓維持目前強度，也不排除會相當接近台灣。

「玲玲」颱風生成了！下雨熱區出爐

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

周三起變天　雙颱各國模擬路徑曝

雨區擴大！雲彰投12縣市大雨特報

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲彭啟明颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

好市多中和店將實施新政策　網推爆

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

孕妻拒接送醉老公　遭空氣槍連轟

韓國瑜拜鹿港天后宮　乩童退駕昏倒

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面