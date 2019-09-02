影／玲玲颱風北上！周二晚起變天　彭啟明：相當接近台灣，雨勢持續到周末

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（2日）上午8時發展成今年第13號颱風「玲玲」，未來將向北北西轉北移動，有朝台灣東部海面接近趨勢，預計台灣周二晚起至周四將受颱風外圍環流影響。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，由於相當接近台灣，「訊息或警報發布將會相當的快速，會有讓您措手不及的感覺。」

▲玲玲颱風將影響台灣天氣。（圖／氣象局）

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氣象局預報員李孟軒表示，玲玲颱風預估周三、四最接近台灣，主要是因為周三起預期太平洋高壓勢力有稍東退，高壓強弱變化將影響該系統北偏的程度及速度，並連帶影響台灣周三至周六的天氣。

李孟軒說，周三至周六天氣取決於颱風發展趨勢，目前預報南部、台東會有短暫陣雨，宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨，午後雷陣雨的範圍及雨勢也都會比周二前來得更多、更廣。

▼氣象局說，台灣周二晚起至周四將受颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）

▼各國最新預估玲玲未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

對於玲玲颱風未來動向，彭啟明在臉書指出，持續往西北前進，在周三、周四開始接近台灣東部海面，目前許多預測是通過台灣東方海面的機會較高，但還是要看太平洋高壓強度，以及和南海上的熱帶性低氣壓或演變成颱風的相互牽引。

彭啟明表示，如果高壓仍維持目前強度，也不排除會相當接近台灣，由於目前天氣系統都還不夠強，局勢仍有待觀察。他提醒，由於相當接近台灣，訊息或警報發布將會相當快速，會有讓您措手不及的感覺，務必在這兩天要隨時更新資訊。

彭啟明說，這兩個低壓系統接下來也會帶動西南風，也就是周四開始水氣將明顯增多，很容易有明顯雨勢，至少持續到這周末，和這幾天的天氣有些差別。

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

氣象局預報員劉沛滕說，南海還有一個熱帶低壓發展中，它目前有南北兩大團雲系，今白天還要重整，看下半天有沒有機會成颱，未來往越南移動，對台灣天氣沒有影響。他指出，遠洋還有一個低壓，有可能變熱帶低壓，這幾天也可能成颱，但機率也不是特別高，因距離比較遙遠，未來動向之後再觀察。

如果兩颱之後生成，將是今年第14號颱風「劍魚」（Kajiki，日本提供，星座名稱），以及今年第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名）。