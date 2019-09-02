輕颱玲玲生成！彭啟明曝未來路徑變數　「不排除相當接近台灣」

▲玲玲颱風生成，周三、四最接近台灣。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

西太平洋海面開始熱鬧起來，目前共有3個熱帶系統活躍，其中第13號颱風玲玲上午8時已經生成，其他系統也有發展成颱機率，陸續是第14號劍魚、15號法西。氣象達人彭啟明分析，玲玲颱風周三、四開始接近台灣東部海面，若太平洋高壓維持目前強度，也不排除會相當接近台灣。

彭啟明上午在臉書分析熱帶系統動態，最需要關注的是在台灣東南邊、菲律賓呂宋島東邊的熱帶性低氣壓（現已發展成第13號颱風玲玲）。他說，該系統持續往西北前進，在周三四開始接近台灣東部海面，目前許多預測是通過台灣東方面的機會較高，不過還是要看太平洋高壓強度及和南海上的熱帶性低氣壓或演變成颱風的相互牽引。

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▲玲玲颱風路徑潛勢預報，預估周三、四通過台灣東部海面北上。（圖／中央氣象局）

如果高壓仍維持目前強度，也不排除會相當接近台灣，由於目前天氣系統都還不夠強，局勢仍有待觀察。他提醒，由於相當接近台灣，如果變成颱風，訊息或警報發布將會相當的快速，會有讓人措手不及的感覺，務必在這兩天要隨時更新資訊。

彭啟明也說，這兩個低壓系統接下來也會帶動西南風，也就是周四開始，水氣將明顯增多，很容易有明顯雨勢，至少持續到這周末，和這幾天的天氣有些差別。

這兩天雖然將維持夏季的型態，但由於高壓勢力有減弱趨勢，午後熱對流發展將會增強，會有局部較大雨勢，局部地區甚至有很強的雷雨，也有冰雹等現象發生，戶外工作者務必要提高警覺，暫停各種活動，能避就避。