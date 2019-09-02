「玲玲、劍魚、法西」3颱風可能接力生成　模擬路徑曝！周三起變天至周末

▲目前西北太平洋上有三個熱帶系統，劉沛滕說，都可能發展成颱風。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

三颱可能接力生成！中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今天（2日）晚間發展成颱風，周三（4日）起將影響台灣的天氣；位於南海的熱帶低壓今也可能成颱，看下半天有沒有機會；遠洋還有一個低壓發展中，這幾天也可能成颱。若屆時三颱生成，將是今年第13號「玲玲」、第14號「劍魚」和第15號「法西」。天氣風險公司提醒，周四（5日）起台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯的降雨。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今還有一點東南風，台東、恆春半島有局部雨勢，宜蘭、花蓮也有一點零星雨勢，西半部則是多雲到晴天氣，午後各地山區和近山區平地有局部雷雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周二（3日）也是穩定的天氣，但周三起至周日（8日）受到南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，東部和南部有明顯雨勢，全台午後雷雨範圍較多、雨勢較大。

氣象局觀測，今晨2時菲律賓東方海面有個熱帶低壓，向西北移動，時速20公里。劉沛滕表示，預估最快今晚有成颱機率，強度部分，預估輕颱等級；周三下半天到周四最靠近，估來到台灣東南邊外海，屆時離台灣還有段距離，但因導引氣流沒有很明顯、速度沒很快，未來路徑還要再觀察。

▼南海和菲律賓東方海面有兩個熱帶低壓發展中，今都可能成颱。（圖／氣象局）

▼劉沛滕說，菲律賓東方海面的熱帶系統預估周三、周四最靠近台灣。（圖／氣象局）

▼劉沛滕說，南海的熱帶低壓往越南前進，對台灣天氣沒影響。（圖／氣象局）

而南海中西沙島海面還有一個熱帶低壓發展中，劉沛滕說，它目前有南北兩大團雲系，今白天還要重整，看下半天有沒有機會成颱，未來往越南移動，對台灣天氣沒有影響。他指出，遠洋還有一個低壓，有可能變熱帶低壓，這幾天也可能成颱，但機率也不是特別高，因距離比較遙遠，未來動向之後再觀察。

如果三颱接力生成，將是今年第13號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名）、今年第14號颱風「劍魚」（Kajiki，日本提供，星座名稱），以及今年第15號颱風「法西」（Faxai，寮國提供，女子名）。

天氣風險在臉書說，經過短暫的沉寂，西太平洋又熱鬧起來，目前有三個熱帶系統都有機會進一步發展為颱風，看誰會先搶到新聞上喧騰多時的第13號「玲玲」颱風；第14、15號颱風名稱則是「劍魚」、「法西」。

▼天氣風險提醒留意颱風動態。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險指出，其中最需要關注的是熱帶低壓92W，它持續向西北行進，接近台灣東南方海面，在周三、四最接近台灣，目前預報是以通過台灣東方海面北上的機會較高，也不排除會更靠近一些，這要看太平洋高壓和另一顆熱帶低壓91W的相互牽引作用，局勢有點複雜。

天氣風險說，在92W（颱風或熱帶低壓）接近台灣之前，大致上為夏季天氣，西半部有午後雷陣雨；系統北上預期周四起，台灣附近的西南風將明顯增強，中南部可能又要開始一輪明顯的降雨。

▼各國模式模擬三個熱帶系統的未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）