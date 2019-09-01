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星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

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▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）

▲星巴克的好康又來囉。（圖／取自粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

「今天星巴克了嗎？」繼上個月底，推出14天網路活動，讓消費者領取買1送1優惠後，星巴克數位門市今（1日）更霸氣公布，全新9月「連續30天」買1送1的超好康，只要簡單幾個步驟，除了能看到當日運勢祝福，還能獲得飲料優惠。

根據星巴克官網公布的資訊指出，這個「每日咖啡運勢」活動為期1個月，從9月1日至30日止，進入活動頁面後，點擊「咖啡空杯」，就會看到當日運勢祝福，同時還會出現「專屬飲料優惠」的提示視窗，只要點擊前往，就能領取包含全品項、黑咖啡系列、星冰樂系列、茶瓦納系列、限定品項買1送1等好康。

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▲星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

▲進到活動網頁後，按「前往參加」。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

值得一提的是，每人每天可參與1次活動，優惠有效日期為領取後2天，每次交易最多可兌換2張，且各個憑證不可同時使用，也不能與其他促銷、回饋活動合併使用。另外，活動不適用於外送外賣、預訂服務及車道服務，以下門市也不提供兌換服務。

1.機場門市：松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港機場及機場管制區內門市。
2.高鐵/鐵路站內門市：青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、台鐵一。
3.風景區門市：淡水雲門、漁人碼頭、海生館、洄瀾、清境門市。
4.台積電系列門市及當月新開幕門市（請參考星巴克網站公告）等。

▲星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

▲點擊空杯，就會出現當日運勢祝福，以及「前往專屬優惠」的小視窗。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

當然，不只星巴克，西雅圖咖啡、伯朗咖啡等也分別祭出優惠。西雅圖咖啡為了慶祝93軍人節，即日起至3日，持軍人身分證或著軍服到門市，就能享有單點飲品買1送1優惠。而伯朗則是祝餐點全面升級完畢，從9月2日到6日，連續5天也是買1送1；另外在本月30日前，到任一門市消費，都加碼送晚餐50元套餐抵用券。

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▼優惠券紀錄也惠列表顯示。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

▲星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯。（圖／翻攝自「星巴克數位體驗」）

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