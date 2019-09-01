工人戲謔吹口哨「很辣喔！」　她忍3次「當場2招擊落」帥炸：嚇得道歉了

▲工地工人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不知道大家是否有被路人吹口哨的經驗？網路上不少人都表示曾有這樣的困擾，雖然覺得厭煩，但也沒有實際採取行動告訴對方「不喜歡這樣」、「我覺得被騷擾」，反而是自己默默吞下。一名女網友就非常受不了被這樣對待，忍了幾次後當場直接2招回擊，讓吹口哨的工人嚇得向她道歉。

一名女網友在PTT女版上抱怨，自己每次穿裙子經過公司附近的工地時，常常被正在休息的工人吹口哨；不僅如此，因為某些因素，3年後再度回到同個地方，那些人竟然還是使用同一招，讓她很苦惱也覺得很噁心。

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對此有另一名女網友則是分享她如何反制的招術，她表示自己也都會在上班途中經過工地，也有工人對著她吹口哨，還輕浮地喊說「很辣喔！」她忍耐了2、3次之後最後終於爆發，當場破口大罵，「我為什麼要忍耐你們的騷擾？你騷擾我，讓我非常不滿，那你們就也要忍受我的不滿！」

▲女網友勇敢向騷擾說不。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

她隨後馬上google這家工程公司，打電話客服投訴，「你們XX路的工程，X點X分有工程人員老是對路過的女生吹口哨，好幾次了。」為了怕這件事就這樣被「搓湯圓」私下不了了之，她還打電話到營建署投訴，請他們監督好這家公司，還表示自己會寫信到署長信箱投訴。

結果那群工程人員見狀後嚇到，立刻向女網友道歉，還說以後不會再犯。她也認為，騷擾人的工人就是算準了路過的女性不會回擊，所以無聊亂鬧，但她才不想縱容這樣的事繼續發生。

鄉民們看完都大讚她的勇敢，「真的，他們就是無聊當有趣」、「妳超酷，我以前都只隱忍，沒想過反擊」、「帥炸了」、「很讚！佩服妳的行動力」、「推，做任何工作都不要緊，但基本尊重跟禮節要有」、「有些人就是欠電」、「他們覺得好玩，我覺得性騷擾」。

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