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欠稅遭罰1300萬直接扣款　他罵執行官「像賊仔政府一樣死要錢」

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▲▼財政部中區國稅局豐原分局。（圖／翻攝Google Map）

▲欠稅遭罰男子到中區國稅局豐原分局協調，竟辱罵行政執行官。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

徐姓油漆工廠老闆因欠稅遭財政部中區國稅局開罰1310萬餘元，行政執行署台中分署更核發收取命令，從徐男銀行戶頭取走罰款，事後徐找來民代服務處協調不成，竟辱罵行政執行官「像民進黨的賊仔政府一樣死要錢」等語。台中地院審結，依侮辱公務員執行職務罪判他拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，豐原開油漆工廠的徐姓男子因為欠繳綜合所得稅，遭財政部中區國稅局處以1310萬餘元確定，並移送法務部行政執行署台中分署，由李姓行政執行官負責執行。李員2018年6月向三信商業銀行核發扣押命令，19日確定扣押徐男戶頭裡的同額存單，26日再核發收取命令送達三信商銀及中區國稅局，准許國稅局收取三信商銀開立的同額支票，29日送達三信商銀。

徐男發現大事不妙，7月6日向國稅局提供三信商銀定存單作擔保，透過某立法委員服務處發函給中區國稅局豐原分局及行政執行署台中分署，8月13日下午在中區國稅局豐原分局協調，要求取回遭收取的1310萬餘元支票。李姓行政執行官當場向徐員說明，他已核發收取命令而執行命令已生效，收取的支票已入國庫。

徐男竟心生不滿，竟當眾辱罵李員「像民進黨的賊仔政府一樣死要錢」、「像賊一樣要錢」。李員立刻要求國稅局職員報警，警方到場後，徐男卻先離開，李員怒告徐男。

法官認為，徐男言論顯然超過一般社會大眾對於言論自由保障之合理期待，難認評論合理適當，也不屬於善意發表言論，已觸犯侮辱公務員執行職務罪及公然侮辱罪，從一重以侮辱公務員執行職務罪論處。

法官審酌徐男犯後坦認犯行，態度良好，並與對方達成和解， 對方也同意不追究責任，判他拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。全案仍可上訴。

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