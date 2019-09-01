台中2機車碰撞倒地！男騎士命危搶救中　柏油路面留「大灘鮮血」

▲台中2機車碰撞，地上留下一灘鮮血，讓早起路過民眾都嚇壞了。（圖／民眾提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中李姓女騎士1日早上7點多騎車外出，行經西屯路三段前超商時，與另名林姓男騎士因不明原因碰撞，造成李女多處擦挫傷、林男當場失去呼吸心跳；所幸林男事後送醫搶救已恢復生命跡象，但目前仍在急救中。警方表示，2騎士均無酒駕，因路口及超商監視器未拍到撞擊畫面，目前肇因仍在釐清中。

▲警方表示，目前路口監視器剛好沒拍攝到撞擊畫面，仍在釐清肇事原因。

台中市消防局1日上午7點多獲報，西屯路三段上超商前發生機車碰撞，到場見24歲李女肢體疼痛、50歲林男OHCA，路面上可清楚見到一灘鮮血，及撞擊噴散的機車零件，讓早起路過民眾看了都嚇了一跳。

2人緊急送往台中榮總救治，院方表示，李女僅多處擦挫傷並無大礙，而林男傷勢較重，目前仍在急救中。

據了解，李女沿遊園北路直行往東大路方向行駛，行經事發處時，前車頭不慎擦撞到林男的左前車身，2人重心不穩摔倒噴飛。警方表示，2人酒測值為0，因該處路口、超商監視器均無拍攝到撞擊畫面，也無行車紀錄器，詳細肇因仍在釐清中。

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