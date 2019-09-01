魂斷和平！登山客跌落「素密達山斷崖」　警消吊掛遺體

▲陳男登山卻不慎摔落斷崖身亡，警消助吊掛遺體下山，目前仍在確認位置。（示意圖，非本案發生地、當事人／資料照）



記者陳玉／台中報導

由林姓領隊帶領的登山隊10多人，30日下午4點多行經和平區聖稜線素密達山斷崖，1名陳姓男隊員不慎摔落，已明顯死亡；警消1日清晨6點半派員前往事故地點，早上10點多到達，目前仍在確定吊掛位置。

台中市消防局第二大隊30日下午4點38分獲報，在和平區聖稜線素密達山斷崖，有一名陳姓登山客不慎摔落，由領隊查看，聲稱62歲的陳男已明顯死亡。

消防局立即派出梨山、和平及谷關分隊等8人，苗栗縣消防局4人、雪管1人、保七2人，由梨山分隊長曾建智帶隊前往搶救，1日清晨6點30分由雪北山屋出發前往事故地點。

上午10點40分，警消抵達事發地，見陳男墜落至200公尺深的山谷，目前準備將遺體搬運至可吊掛點；10點56分消防署告知，將由國防部軍用直升機執行吊掛，吊籃限制在長115公分、寬65公分及深40公分內。

據了解，這支登山隊伍28日從觀霧森林遊樂區上山，夜宿九九山莊，29日行經伊澤山、小霸尖山夜宿霸南山屋，預計2日從梨山下山返回台中，未料途中卻發生意外。

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

►400萬名茶壺「悟空獻壽」太美 冒失男手賤秒噴72萬

►BMW男與妻吵架！「怒撞路旁3機車洩憤」 騎士上前理論…妻急阻：別過來

►彰化汽修廠火警！驚聞爆炸聲...濃厚黑煙狂竄天際 他頭手慘「2度燒燙傷」