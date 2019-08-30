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獨／電視機待機起火毀18戶1死　法院：屋主無拔插頭義務，無罪！

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▲▼潭子大成街火警，造成1死18戶燒毀。（圖／記者李忠憲攝）

▲潭子大成街火警造成1死18戶燒毀，起火點女屋主獲判無罪定讞。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

潭子大成街大火造成1死燒毀18戶，檢警發現2樓液晶電視為起火點，懷疑吳姓女子外出未關，依公共危險罪將她起訴。但二審法官認為，火場鑑定報告無法證明液晶電視哪個部分起火，也難認吳女外出用餐有拔掉電源插頭防免起火義務；吳女對於電視起火無過失，維持一審判無罪，不得上訴。

潭子大成街7巷與9巷是老式木造與磚造的連棟式住宅，2016年11月21日下午5點許，其中一戶突然發生火警，消防隊雖立即出動大批人車前往搶救，但因2樓隔間樑柱均為木造，火勢延燒蔓延開來，造成18戶燒毀。

吳姓男子疑似逃出後要回屋內搶救財物，命喪火窟。檢警消調查後，發現其中一戶吳姓女子家中2樓的液晶電視為起火點，懷疑電視未關吳女就外出，依公共危罪將她起訴。

台中地院法官根據火場鑑定報告及目擊證人說法，認定起火戶、起火處、起火原因係9巷3號建物2樓房間內的液晶電視起火。經傳喚吳女及相關人證，認為當時電視機應是關閉待機中，而根據現場存留的電視殘骸及電源插頭刃片、插座刃座等，看不出液晶電視有短路起火狀況。廠商證稱，液晶電視在待機時，電源供應器不至於會起火。

法官認為，該台起火的液晶電視依現有證據判斷，僅有外出未拔插頭，通電狀態釀成火災。吳女並非外出多日、家中無人看守，依現今電器使用習慣，難認她外出用餐有拔掉電視電源插頭防免電視起火義務。吳女就電視起火部分無過失，也難認吳女應就火災所造成7巷、9巷共18戶建物與屋內物品受損及吳姓男子死亡結果，要負刑責，最後判她無罪。

檢察官不服上訴，台中高分院審理後認為一審判決妥適，維持無罪原判，駁回上訴。

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