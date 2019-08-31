香港警方油塘邨截停3人　發現護甲、20CM刀、「粉塵爆炸品原料」

▲警察公共關係科高級警司余鎧均。（翻攝自香港警察 Hong Kong Police影片截圖）

本報訊

警察公共關係科高級警司余鎧均在警方Facebook表示，今早（31日）5時半，警方在油塘邨截停三人，在他們身上發現20公分的刀，製造粉塵爆炸品等致命武器的不同原材料，以及面罩及護甲等。她指非常擔憂這些案件，是否與近日示威有關，將會嚴肅跟進。余鎧均表示，「警方鄭重勸喻市民，不要參與任何非法公眾活動。」

警方於下午約2時40分在facebook發布消息指，警告市民停止違法行為，指大量示威者佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道，造成交通嚴重阻塞，屬正進行未經批准集結。

警方於下午3時許表示，示威者佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。

▲831部分集會人士走至灣仔警察總部，警方一度舉起黃旗。（圖／香港01授權提供）

余鎧均指，在過去數星期，激進示威者以騎劫和平示威之名，肆意破壞政府公物，用不同致命武器攻擊警務人員、記者、甚至普通市民，而情報顯示，激進示威者使用不同致命武器，威脅市民安全，「警方鄭重勸喻市民，不要參與任何非法公眾活動，強烈呼籲留意媒體廣播，如非必要，市民應避免前往有可能發出混亂及暴力衝擊現場。如果身處混亂現場，一定要盡快離開，留意自身安全。」

警方下午約2時40分在facebook發布消息指，警告市民停止違法行為，指大量示威者佔據軒尼詩道、金鐘道及花園道，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者現正進行未經批准集結。

警方約於下午3時18分表示，示威者於下午約3時佔據銅鑼灣軒尼詩道行車線，設置路障堵塞馬路，造成交通嚴重阻塞。他們正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方呼籲示威者盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

灣仔警署報案室停服務

另外，灣仔警署報案室暫停服務，警方指有大量市民佔用灣仔軒尼詩道附近的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」。警方警告市民立即停止佔路，市民在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲在場人士盡快離開，並提醒駕駛人士留意最新交通情況。灣仔警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故致電999。

【本文獲《香港01》授權轉載。】