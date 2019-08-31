陳其邁用「敗選」勉勵學生：大概沒有人比我更慘...

▲行政院副院長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁31日前往台南出席家扶中心舉辦之「助學圓夢‧感恩有你」獎助學金頒發活動。他以自己敗選為例勉勵年輕學生，「因為用自己的例子來勉勵大家，大概沒有人比我更慘，最重要還是要為成功找方法，而不是為失敗找藉口。」他也透露自己為何被稱是「暖男」，原來是有人對他說，「我想全世界大概很難找到比你更慘的人，你準備那麼久又選輸很慘，所以他看到我就覺得很療癒」

陳其邁致詞時分享自己暖男稱號的由來，他透露，九合一敗選後辦了一場咖啡會，很多人告訴他，「副院長我真的很喜歡你，而且我看到你很開心、很溫暖，所以你是我心目中的暖男」。

陳其邁說，自己也不曉得暖男到底是什麼，為何是暖男？有一個同學回答，「你好慘喔，你選輸好慘，我想全世界大概很難找到比你更慘的人，你準備那麼久又選輸很慘，所以看到你就覺得很療癒」。陳其邁解答，暖男封號來自沒有人比自己更慘，所以變成激勵的作用，「反正全世界也不會比陳其邁更慘」。

陳其邁提到，人生就是因為有挫折有失敗才會更精彩，年輕人常碰到的事情是什麼，戀愛失戀，女朋友愛上別人、跟別人跑了，或是女朋友太多，也不曉得要選哪一個，選哪一個都會讓人家傷心，或者是考試沒考好，不曉得要怎麼辦，或者每天趕公車，怕沒搭上公車，或為了很多不同的一些事情，都非常的困擾，「每天都會碰到很多的挫折，每天都會面臨失敗，重點是怎麼面對這各問題，怎麼重新爬起來。」

陳其邁勉勵年輕學子，「人生總是有一天會跌倒、碰到大風大浪、遇到不同挑戰，我不是告訴大家，跌倒就馬上站起來，而是同樣的錯誤就不要再犯第二次，自然而然就會有很多寬廣的道路。各位都還很年輕，可以跌倒、失敗，甚至也可以面對很多挫折，因為你們年輕、有本錢，跌倒了有挫折，讓人生更精彩，挫折、失敗成為未來邁向成功的養分，你要慶幸先跌倒、先失敗，有更多經驗面對未來人生的衝刺。」

面對記者提問為何以敗選作為例子勉勵學生，陳其邁回應，「因為用自己的例子來勉勵大家，大概沒有人比我更慘，最重要還是要為成功找方法，而不是為失敗找藉口，所以勉勵一下年輕學子，碰到挫折再爬起來，讓人生活得更精彩。」

此外，針對近期的香港反送中運動延燒，陳其邁再向港府喊話，「我們都聽過北風與太陽的故事，假如用這種武力或高壓方式回應民意，恐怕會適得其反，港府還是應該要理性和人民對話，能夠面對人民要求自由民主的訴求，才能讓香港恢復法制、恢復秩序。」