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國中妹看青龍嶺夜景「力氣突大百倍」3男壓不住　收驚醒來聽到一句話急下山

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山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO表示，看夜景突然聽到一個女生聲音說「過來」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

「我整個人跟發瘋似的一樣，一直大吼大叫，聲音完全不是我的聲音…」桃園一名女網友分享到山上看夜景時，結果疑似被附身，力氣大到連三名男生都壓不住，之後到土地公廟讓乩身朋友收驚才醒過來，還隱約聽到一句話，嚇得趕快下山。

當事人近日在「靈異公社」強調是親身經歷，事發於她讀國二、國三時，那時還很愛玩，有時會跟朋友夜跑、看夜景；有次和4名朋友去龜山萬壽路能到某座山，其中一名朋友是乩身。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，一群人要到這座山的夜景區，得要走一段樓梯，兩旁都是草、樹，待了一段時間，「我就突然想往樓梯那邊走上去一下，停著的時候，我突然聽到一個女生聲音說『過來』。」

原PO說，朋友那時都在夜景區，且除了他們之外沒其他人，「我立馬衝回去我朋友身邊，我想說我怎麼了，我朋友說不要說出來。之後的事都是我朋友跟我說的，我那時完全沒意識。」

▼原PO指出，後來朋友帶她到土地公廟收驚。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

土地公、福德正神。（圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，「過沒多久，我整個人跟發瘋似的一樣，一直大吼大叫，聲音完全不是我的聲音。每個人都想帶我走回停車區，但是我力氣比平常還大100倍，3個男的都壓不住我。」

「我那個乩身朋友就覺得不對勁，硬是把他身上的平安符先纏到我身上」，原PO指出，「我那時身體整個軟掉，他們就趕快把我扛上車。我在摩托車上，整個就是很驚恐的臉跟一直傻笑。」

原PO表示，之後到附近的土地公廟，由朋友幫她收驚，「收完驚，我整個癱掉過5分鐘後醒來，我完全不知道發生什麼事，是我朋友跟我說我才知道。後面要出土地公廟時，我隱隱約約聽到一句『我還會再來找妳』。之後我們就下山趕著載我回家，那次的驚魂記就結束了。打文章時，手機還一直閃退不讓我打。」

對此，有網友留言，「我在青龍山鬼打牆過，從萬壽路那邊上去」；原PO回，「就是那，那邊晚上真的很恐怖」。還有人說，朋友A騎車載朋友B到青龍嶺，朋友A不知為什麼騎到墳墓區，沒多久朋友B感覺肩膀被重壓，立刻叫朋友A下山；回家後，朋友B脫掉衣服，肩膀邊有明顯手印。據介紹，青龍嶺位在新北市樹林、大同山上，海拔高度為269公尺。

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