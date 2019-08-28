載兩寶騎北宜「10分鐘經過2次9、64」　吊嘎媽：後悔了…瞪大眼道歉曝後續

▲原PO說，晚間7時20分才從宜蘭上北宜公路，「上了以後，後悔了。」（圖／示意照／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

「O！！！居然照我的頻率又敲了一次！」一名媽媽分享騎車載兩名小孩走北宜公路，結果經過兩次「9、64」，聽到小孩說「媽媽，我好冷喔」，還聞到在告別式常聞到的花香。她分享後續情形，也特別感謝小7女店員請小孩喝熱巧克力暖身。

當事人28日在「靈異公社」臉書社團說，27日下午2時從桃園出發往宜蘭，想說就算晚上回來，山路不過就那樣而已，但聽太多傳說，告訴孩子想睡覺就睡覺，等下看到什麼會害怕，記得媽媽就在這。

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原PO表示，晚間7時20分才從宜蘭上北宜公路，「上了以後，後悔了」，沒路燈、沒人、伸手不見五指，只有她車燈照射著紅色的反光鏡，因害怕所以跟著中間的雙黃線，就怕一不小心偏出去。

「聚精會神的我原本只是覺得黑，有點可怕，直到經過了兩次9、64，才開始感覺毛毛的...」原PO指出，「為什麼我會經過兩次9、64？不是已經經過10分鐘了嗎？不會吧？這時候揹在背後的兒子悠悠說，『媽媽，我好冷哦。』」

▼原PO說，騎到一半起大霧且沒路燈，伸手不見五指。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO說，把身上的外套套在孩子身上綁起來，自己穿一件吊嘎和短褲繼續認真上路，不知道到哪開始起大霧，車燈都穿透不過去，這時居然好想睡覺，「我沒有打哈欠，但我感覺一個閉上眼睛就會直接睡著。不行，我不可以睡覺，我還帶著兩個王八蛋欸。」

原PO表示，這時居然聽到安全帽有敲敲聲，她以為碰到孩子的安全帽，但頻率太一致，「我還把頭歪一邊不要跟孩子碰到，那聲音還在、聲音還在！不知道哪裡來的想法，我居然伸手去敲自己安全帽，心裡想說『來啊，如果真的是祢就來學我敲啊。』」

「O！！！居然照我的頻率又敲了一次」，原PO指出，看了後照鏡一片黑，還好沒看到什麼，她瞪大眼一直默唸「對不起打擾了，我只想平安回家，我不會再帶孩子晚上這樣跑了。抱歉！抱歉！」

原PO說，在這大霧中，她真的不知道自己在哪，「我好冷，但我不能睡著，我，還有兩小要照顧」，好幾個突然來的盲彎都差點彎出去，只好更放慢速度，「這時候我聞到百合花？茉莉花？我不知道什麼花香。但我能知道是....我在告別式常聞到這種花香。」

▼原PO說，「未來不會再幹這種蠢事，帶孩子跑遠途。」（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

原PO提到，騎了20分鐘才看到「9、54」，「我騎了20分鐘，我才10公里？哇靠...不過心裡想的還好不是『9、64』了」；不久後終於看到7-11，心真的安定不少，進去喝個熱湯休息回神一下，然後交代媽媽幫她準備一些淨身的東西。

原PO也特別感謝請小孩喝熱巧克力暖身的女店員，讓她心裡踏實不少；還好過了超商後的路幾乎都有路燈，也安全到家了，「不過，現在外面大太陽，我身體還是好冷，不開玩笑，未來不會再幹這種蠢事，帶孩子跑遠途。」

對此，有網友說，「北宜因地形關係常常會起霧，入山前不會冷，但還是得帶外套以備不時之需」；原PO回，「昨天完全一個心血來潮...不過還好想說山路，都有帶外套。」另一人表示，「坪林7-11附近路段容易起大霧，而且山區晚上騎車會非常冷」；原PO回，「以為山路都會有路燈，只是上坡而已。不過我想得太少了，所以才說踢一次板沒下次了。」

也有人好奇，「為何要騎車跑那麼遠啊」；原PO回，「想說宜蘭騎車2小時而已，當兜風，不過回程就真的後悔了。」有人直呼，「農曆七月晚上騎車戴小孩走北宜⋯⋯媽媽心臟強大。」而北宜公路屬台9線一部分，路上會看到寫「9」的號誌，所以原PO提到的「9、64」就是台9線64公里處。