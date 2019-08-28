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紙紮屋放元寶！奶奶託夢「摺反了」她衝靈堂驚呆　3歲堂弟1句…全家笑了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲燒紙錢、元寶等物品給祖先是傳統習俗。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友在臉書社團《靈異公社》貼文，分享多年前，奶奶過世時發生的一件事，「多年前奶奶過世時，身為孫女的我，也到靈堂摺元寶等等盡盡最後孝心」，她說當時摺了幾天，摺出不少紙元寶，等長輩訂的紙紮房子送來後，一家人就照專業人士的指示，將元寶放滿紙屋，下午燒給奶奶。

「當晚奶奶就來夢裡找我了」，原PO透露，奶奶在夢裡大讚房子，說爸爸、叔叔、姑姑們選的房子不錯，相當舒適，也辛苦大家幫忙摺元寶，接著就笑說「只是元寶底下摺反了。」原先以為只是日有所思、夜有所夢，原PO就只跟媽媽說奶奶表示元寶摺反的事。

請繼續往下閱讀...

沒想到一家人抵達靈堂之後，發現剩下來、不成一袋的元寶真的都是反的，讓原PO相信自己不是日有所思、夜有所夢。玄的不只如此，「隔天～沒看過房子的3歲堂弟也說，阿嬤帶他去新家玩，家裡好多錢錢，而且錢錢屁股好好笑」，3歲堂弟這樣一說，讓原PO一家人很開心，確定奶奶收到房子跟元寶。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲▼拜拜,祈求,擲杯,擲筊,抽籤（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO說她有問奶奶，元寶摺反還是可以用。（示意圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，許多人紛紛留言，「好妙喔！奶奶好慈祥的感覺」、「溫馨啊」、「真的好神奇噢」、「真好，小時候父母走後，我沒有夢見過他們……有這樣的經驗非常特別，也倍感溫馨」、「阿嬤收到摳摳跟房子～開心。」還有網友好奇「元寶反了還能用嗎」，原PO則是笑說「可以，我那時候有問。」

還有人分享類似經驗，「我爺爺過世，我們孫字輩的也是去訂了一間透天，傢俱一應俱全，也有機車、汽車還附司機跟傭人，表弟說告別式前一天有夢到爺爺，爺爺跟表弟說歡迎來我的新家，新家就是我們孫字輩訂的透天房子」、「朋友的弟弟曾說過收到燒的車了，可是司機太lol我開除了，不用再燒，我有錢自己已應徵好了。」

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