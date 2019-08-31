她睡醒見身旁有堵「厚棉被牆」心碎：睡相差到被隔離？　聽完原因又戀愛了

▲ 女網友睡醒後，發現身旁有厚厚的棉被牆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

老公的用心差點就被誤會了！一名女網友今晨醒來，發現身旁多了一堵高高的棉被牆，把她和老公隔絕開來，內心受傷認為自己睡相太差，所以老公不忍直視；不過她隨後聽完當事人解釋後，覺得有再度戀愛的感覺，不料卻引來網友們一串超歪的留言。

一名人妻今（31日）在臉書「爆怨公社」抱怨老公，她表示周末一早睡到自然醒、迷迷糊糊睜開眼睛時，發現老公的位置上多了一堵「棉被牆」，而且房間燈也沒開。原PO先是拿起手機拍照後，老公隨後才把棉被撤下。

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原PO隨後質問老公「我睡相有這麼差需要被隔離？」沒想到對方卻大聲喊冤，表示自己是因為比較早起床，想用個電腦，但是怕螢幕的光會吵到老婆，所以才把棉被堆起來隔絕光源。原PO聽完老公的用心良苦後，內心不禁感動了，覺得有再次戀愛的感覺。

然而貼文一出，網友們並沒有稱讚原PO嫁了個好老公，反而全都歪樓，笑說老公其實是在「享受短暫的美好時光」，「在跟別的女生聊天啦」、「八成幹了壞事」、「會不會是要準備清槍開始就被發現了，所以才說那些話呢」、「在看肉片無誤」。

面對留言一片「謎片聲」，原PO則是趕緊澄清老公沒有在看片，因為她起床的時候老公並不在房間，應該是真的貼心啦！

▼ 大家都想歪了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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