小一金孫開學！爺奶超緊張「默契2連問」人夫傻眼　網曝真相笑：等你開口啦

▲爺爺奶奶疼金孫的程度讓網友都笑噴。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

暑假結束了，這幾天學校陸續開學，許多學子們搶在開學前拚暑假作業，爸媽則是忙著籌備開學用品，但沒想到爺爺奶奶比爸媽還緊張。一名人夫貼文表示，他小一的兒子要開學，結果在前一天，爸媽就跑來追問關於兒子上學的事，關愛孫子的程度讓原PO笑噴「不過就上個學，有必要擔心成這樣嗎？」

這位人夫在臉書《爆怨公社》貼文，說30號是兒子上小一的開學日，結果從他昨天下班一踏進家門開始，爸媽就跑來關注孫子上學的事情，首先是原PO爸：

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原PO爸：你明天有空帶你鵝子去學校嗎？

原PO：有，明天我會帶他去。

原PO爸：那回來咧？

原PO：我會去載。

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▲暑假結束了，許多學校陸續開學。（示意圖／記者姜國輝攝）

接著原PO在跟兒子準備開學用品的時候，換原PO媽跑來問：

原PO媽：你明天會帶你鵝子去嗎？

原PO：會啊。

原PO媽：那會在學校等還是放學去載他？

原PO：我放學會去載他回家。

等開學第一天，原PO陪兒子到家長的行程結束後，就先回家休息，沒想到一回家後，原PO爸看到他，第一句話就問「你會去載你鵝子回家齁？」讓原PO忍不住在心中直呼「哇哩咧，是有多怕他孫子會不見是嗎？不過就上個學有必要擔心成這樣嗎？」

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「焦慮心情：阿公阿嬤＞爸媽＞新生」、「會不會在等你開口邀他們一起接孫子，其實他們也想跟去」、「你就不懂阿公的心情了（阿公想載啦）」、「對金孫正常的」、「你爸的意思是，如果你沒空，他很樂意去載你孫子」、「有一種擔心，就是阿公阿嬤很擔心」、「金孫啊！999999999純的啊！哈」、「我家都上國中了，阿公阿嬤也一直都問。」

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