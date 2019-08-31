Uber載客！後座驚天一叫　司機回頭一瞥「海鮮大餐」...秒轟人：我不是炮車

▲原PO氣得轟客人下車！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

一名司機大罵，日前載一對男女客人，對方一上車就凍抹條，開始一陣親密舉動，讓他遲遲不敢直視，沒想到一時的縱容忍耐，卻讓客人行徑越來越誇張，忽然間女生發出驚天一叫，嚇得原PO轉頭一看，男女準備要上演活春宮，氣得他停車轟人，不客氣回嗆「我的車不是炮車！」

「真的誇張到讓我第一次請人下車！」一名Uber司機在臉書《爆怨公社》大吐苦水，昨（30）日晚上，他到北市基隆路上的KTV載客，一對男女上車後，瞬間一陣天雷勾動地火，「開始情慾流動，親親、摟摟、抱抱、摸摸」，讓原PO尷尬又害羞，畢竟服務業以客為尊，只好睜一隻眼閉一眼，他就當作什麼都沒發生。

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怎料，寂靜的車廂裡，傳來女性的嬌喘聲，原PO震驚回頭一看，「發現先生你在我車上，摳你女伴的下體時，我真的無法當做沒看到！」當下他理智線斷掉，果斷停在路邊表明，「先生不好意思請你們下車，我的車不是炮車。」

原PO問心無愧，且自認是一名專業駕駛，跑車近一年來，從來不曾轟過客人下車，這一次實在是忍無可忍。他喊話，「兩位都看起來20歲好幾，甚至30歲出頭了，應該懂的『尊重』的意思，請你尊重司機，也尊重自己，更要尊重你的女伴」，況且明明可到摩鐵好好發洩情慾，「不用那麼急著在車上處理！」

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▲原PO慶幸表示，「很高興我們未來不會再配對到！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「我知道你一定會投訴我！」對此，原PO也搶先保全自身權益，先回報突發狀況給公司團隊，訊息對話顯示，Uber官方回應，會與乘客聯繫已追蹤後續狀況，也會評估乘客在系統的使用權，「避免令代僱駕駛或乘客處於不安全或不舒服的情況。」

▲網友驚呆，趕緊叫原PO消毒車內！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

抱怨文一貼出後，掀起大批網友撻伐猛罵，「下次要加收遮羞費」、「座位、車門把手請消毒，我不想摸到他的女朋友的『液體』」、「後座記得消毒」、「窮到連開房間錢都沒有，真丟臉」、「坐等影片」、「想紅就讓他們紅」、「我在百貨公司手扶梯上也看過在摳了」、「移動炮房」、「辛苦了！老司機！」、「上車就急著料理海鮮阿」、「現在等公車的公車站牌底下也一堆」。

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