飢渴姐斷6年床伴　搭Uber「荷爾蒙沖斷理智線」車震連尬3司機！

▲女子斷掉床伴後，開始焦急自己的性生活乏味。（圖／示意圖／Pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於性愛的需求，已經日漸開放大膽，甚至會嘗試刺激約炮這樣的行為。國外一名女網友蘿拉（Lola）日前就在論壇上分享自己相當享受「搭Uber」這件事，其中最大的原因就是，可以跟不認識的聊聊天，感覺對了就能直接「真槍實彈」車震一場。作風大膽的言論和經驗，立刻引發國外鄉民熱烈討論。

蘿拉在分享的文章中訴說了自己的經驗，因為和已經6年的床伴最近劃下關係的句點，因為對方已經交了一個穩定女友，為了不耽誤對方，兩人也就講好就此分道揚鑣，但對於蘿拉而言，沒有性愛的生活是很對身心靈很不好的。於是就在前陣子，蘿拉某一晚下班後，與同事用餐完共同搭了一台Uber返家，就在同事中途下車後，蘿拉換到了副駕駛的位置開始跟司機聊天。

▲Uber司機對於女子的主動幾乎也不抗拒。

一開始兩人簡單的聊著一些工作上的事情，Uber司機也開始分享自己在Tinder上約會失敗的故事，蘿拉反問「你有跟乘客發生過關係嗎？」司機回答：「當然沒有，公司也不會允許這樣的事情發生，但確實曾發生過女乘客試圖勾引的狀況。」這時蘿拉表示，那如果你把你的號碼給我呢？這時司機拿出名片寫上號碼給了她。就在抵達蘿拉家前，她傳了訊息給司機，兩人最後一起上了樓激戰。

「當時我只覺得，反正也不會再見到了！」蘿拉事後認為，這樣的關係或許可以玩玩，於是就在過了幾天，下班後蘿拉再度叫了Uber準備回家，但這次遇到的司機，卻很直接地發現蘿拉企圖勾引他，於是兩人將車看到一處停車場展開車震，不到一小時後，司機再度將蘿拉送回家。事後蘿拉和同事分享這兩個特別的經驗，甚至被笑根本就是「Uber殺手」。

在第三次，蘿拉和同事聚會完後，再度共乘一台Uber返家，在同事下車後，還特別警告司機「這女孩相當危險啊！因為她吃掉幾個司機了」沒想到這名司機竟直接約了蘿拉去「喝咖啡」兩人譜出一場完美的一夜情。

這則誇張的經驗被分享出來後，不少鄉民直呼「完全沒有覺得羨慕，只覺得女生應該要檢點一點」、「結果叫車變成最棒的約炮神器」、「這司機要被抓到應該會被懲處」、「只能說載到妳是恐怖還是幸運呢？」、「還是要注意安全吧！」