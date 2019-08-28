客運司機「急關門夾乘客」還辱：搭車人很白目　網怒：太惡劣

▲台中客運司機關門夾到乘客，還辱罵乘客「都很白目」。（圖／翻攝自咱是大肚人《台中市大肚區》，下同）



記者陳玉／台中報導

台中一名民眾27日晚間10點多搭乘台中客運93號路公車往銅安厝方向，到站要下車時因司機急著關車門，結果夾到同行乘客，乘客怒問「有需要這麼急嗎？不能慢慢來嗎？」，司機卻辱罵「你他X的慢慢來啦」，還嗆搭公車的人都很白目，隨後開車離去，讓乘客相當傻眼；對此，台中客運證實28日早上有接獲投訴，已對該司機記過處理，並會召回1天教育訓練，司機也坦承自我EQ管理不佳，會虛心反省。

有民眾在臉書社團咱是大肚人《台中市大肚區》中PO文指控，「有夠惡劣的司機！」，指出乘客準備下車，司機就急著關車門結果夾到乘客，還好人沒受傷，後來乘客質問「有需要這麼急嗎？不能慢慢來嗎？就這麼趕著下班」，司機竟回說「你他X的慢慢來，就是你們搭公車的人很白目」，讓乘客相當傻眼，怒批做錯事還比人兇？沒有乘客的話還有機會開公車嗎？

網友也回覆，「真的是太惡劣了！」、「他有事嗎？」、「這些司機都趕著下班」、「辱罵行為可以告了」等語。

▲民眾拍下公車司機辱罵影片怒而投訴，客運公司表示，已對該司機懲處，並召回1天教育訓練。

對此，《ETtoday新聞雲》致電台中客運詢問，發言人林經理表示，今早確實有接獲民眾投訴，也確有此事，而該名50歲司機服務經歷約5年，司機也坦承自己態度不好、EQ管理不佳，公司給予記小過一支、並召回教育1天。

台中市交通局表示，將調閱影像了解實際發生情況，若查證確有不當違規情形，將依開罰1000元至5000元，同時予以記點處分減少補助業者年度營運虧損補貼經費，絕不允許此類案件再度發生，將嚴格要求業者加強駕駛員教育訓練，維護公車服務品質。