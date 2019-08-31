「錢放地上自己撿！」他外送遇奧客強忍怒火…　網看不下去全譙翻

▲外送員時常會遇到態度傲慢的客人。非當事者。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

隨著美食外送平台興起，越來越多人加入外送員行列，但偶爾還是會遇到奧客的無理要求。一名網友日前外送時，碰到一名客人再三強調餐點送達時，不能按門鈴，「如果你按門鈴我會給你負評」，最令他不能接受的是，對方竟然還說，「錢我會放在地上自己撿」，如此荒唐的態度惹來網友眾怒，直呼「超級沒水準！」

►超爽DER！點我現賺 2188



請繼續往下閱讀...

▲原PO從頭到尾都禮貌地回覆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



這名外送員將對話紀錄PO到臉書《爆廢公社》，氣得直問，「當我們外送員是什麼？」只見他從頭到尾都很有禮貌的回應，對方卻態度囂張，一下要求不能按門鈴，一下又說錢放地上自己撿，最後餐點送達時還補一句，「不是有訊息你，跟你說送上來嗎？難不成要我下去拿？」

雖然原PO表面上很平靜地回應，其實心裡早已經氣到說不出話。其他網友也全看不下去，痛批這位客人，「太不尊重人了吧，沒教養。」「食物也放在地上讓他自己撿啊，X！」「寧願拿負評，門鈴也要按個80次。」「 結完單，等等路過再按一次門鈴。」「是不是通緝犯不敢見人啊！」「欺人太甚！」「以為花錢就是大爺嗎？」

還有人建議，「我覺得外送公司可以用個奧客專區，如果門牌是奧客的就拒單！」「奧客我們店家都會做紀錄，以後不接。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！