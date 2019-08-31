　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1車佔2位「MINI神阻擋」Tiida只能爬後車廂　網讚：好療癒喔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者林彥臣／綜合報導

停車場往往都是讓「開車技術」或者「個人公德心」現形處，就有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一系列的照片，只見一部白色的Tiida佔了兩個位置，但是一部寶藍色的mini cooper，就直接貼著駕駛座停下去，當場「神阻擋」逼得Tiida要上車很有可能要從後車廂進去。

▲▼白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

▲寶藍色mini cooper緊貼白色Tiida。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友貼文指出，高雄巨蛋白色的Tiida一台車佔了兩個位置，因為沒停車的位置會亮綠燈，且會有指引系統指引入口車過來，害得很多車過來又摸摸鼻子走掉，直到這台寶藍色的mini cooper出現，簡直是神人啊！看來Tiida只能學_____從後車廂爬進去了。

▲▼白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲從這個角度可以發現白色Tiida停了垂直的兩個車位。（圖／翻攝自爆廢公社）

從照片中分析，白色Tiida停的停車位，與另一個方向的停車位垂直，但是白色Tiida不知因為何種緣故，竟然把兩個位置都佔據了，寶藍色mini cooper就直接貼著白色Tiida的駕駛座，由於Tiida是掀背車，遇到這種情況，從後車廂爬進去駕駛座，可能會比從副駕進入方便，因此原PO推測車主大概會爬著進入駕駛座。

▲▼白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲因為Tiida是掀背車，推測從後車廂爬進去可能會比較方便。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友回應貼文表示，「mini做得好！以其人之道，還治其人之身」、「Mini 停得好」、「好療癒喔」、「然後等Tiida開走mini就被爆料了～」、「mini車主只是剛好想為烤漆找金主」、「做得好，這種人就是要讓他知道對錯，不能慣著他」、「總是有這種三寶上路，麻煩以後考駕照請加測智商啊！」

ET快訊
快訊／男身中3槍！遭丟包北市林森北醫院旁　警消急轉送馬偕搶救
姦殺20歲正妹乘客還棄屍　「滴滴順風車」淫魔司機今日被槍決
慾火哥強壓做全套！台中按摩妹「死守褲頭保貞操」　挨告下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

影／雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

媽喝珍奶0珍珠！女兒「沒撕封膜全吃光」曝聰明高招　她崩潰

影／眾人霸凌！短髮妹20秒「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

全家「鐵支香腸便當」塞滿滿...妹子狂笑3分鐘！網一開盒傻住：真的是鐵支

影／逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬　落難神情網秒懂：你裙子有OO的味道

開學第一天！女兒回家秒「登出」趴地陣亡　爸見命案現場笑瘋

早餐店「假日工讀」時薪僅140！老闆私訊降薪理由　他驚呆揭發：直接封鎖

1車佔2位「MINI神阻擋」Tiida只能爬後車廂　網讚：好療癒喔

準玲玲預估一路向西！3縣市大雨警戒　低壓帶下周襲台「雷雨再灌3天」

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

開學第一天！女兒回家秒「登出」趴地陣亡　爸見命案現場笑瘋

早餐店「假日工讀」時薪僅140！老闆私訊降薪理由　他驚呆揭發：直接封鎖

1車佔2位「MINI神阻擋」Tiida只能爬後車廂　網讚：好療癒喔

準玲玲預估一路向西！3縣市大雨警戒　低壓帶下周襲台「雷雨再灌3天」

亂貼移工「瑪麗亞」歧視標籤　脫口秀妹子龍龍怒：工程師就叫荷葉邊

精神分析看金瓶梅　潘金蓮可能是抖M？一再通姦是「渴望被羞辱」

藝術品也會老病死！「修護師」像醫生　被忽略的幕後功臣

豪雨成災邊坡坍塌　阿里山林鐵本線展延至9月3日復駛

嘉縣蔗埕冰樂園創意顛覆　開創冰品、文創、旅遊新方向

坐博愛座被陌生長輩嗆「狼心狗肺」　他抓亮點笑了：炫耀文吧！

大神曝夾心酥「最美味吃法」：口感完全不同！　3動作被網友推爆：內行人

18歲男大生吸1年電子菸！「肺部塌陷」住院險死　全美爆193例神秘肺病

開學第一天！女兒回家秒「登出」趴地陣亡　爸見命案現場笑瘋

早餐店「假日工讀」時薪僅140！老闆私訊降薪理由　他驚呆揭發：直接封鎖

1車佔2位「MINI神阻擋」Tiida只能爬後車廂　網讚：好療癒喔

陳弘修／健康警訊、民調下滑　能救韓國瑜的只有他自己

導師救3遺珠！花豹陳忻玥回來了　陶晶瑩分析原因

臨終等不到人！老翁百萬遺產全送看護　「只留1元給女兒」

港警深夜下班葵涌警署外「遇埋伏」　遭3黑衣刀手砍傷

狐狸開場秀辣腿！　劉隽一看裙子設計：聰明的選手

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

生活熱門新聞

她買2肉湯飯噴100元　網曝店..

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3..

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2..

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

全家「鐵支香腸便當」網：真的是..

客戶家洗碗！菜瓜布「全是小眼球..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

UberEats調降獎金　外送..

辣妻被出賣！水電尪油漆生意爆漲

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

更多熱門

相關新聞

晚餐訂壽司拼盤　送來卻「變成散壽司」

越來越多人喜歡使用美食外送APP，一名男網友昨天晚上就想說叫晚餐外送，訂了3盒綜合握壽司，想不到拿到餐後，一切準備就緒的開心打開盒子，竟然看見壽司「出了嚴重連環車禍」，瞬間變成一盒散壽司，全擠在角落變一坨，讓他直呼，「自己覺得好氣又好笑！」

女騎士開「手機沒電專用導航」惹笑網

小一生見孔子像「齊吼認得」　師長笑慘

Scala、Kamiq新增無線SmartLink

客戶家洗碗！菜瓜布「全是小眼球」她秒抖

關鍵字：

minicooperTiida停車阻擋掀背車爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

姦殺女客　滴滴順風車司機被槍決

運動飄霉味！女求診30次治不好　醫曝原因

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「JYP台灣練習生」16歲家妤長大了！神似Mina

床下藏童屍！板橋女童呼救沒人理遭殺

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面