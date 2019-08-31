1車佔2位「MINI神阻擋」Tiida只能爬後車廂　網讚：好療癒喔

▲白色Tiida一車停兩位遭寶藍色mini cooper神阻擋。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者林彥臣／綜合報導

停車場往往都是讓「開車技術」或者「個人公德心」現形處，就有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一系列的照片，只見一部白色的Tiida佔了兩個位置，但是一部寶藍色的mini cooper，就直接貼著駕駛座停下去，當場「神阻擋」逼得Tiida要上車很有可能要從後車廂進去。

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▲寶藍色mini cooper緊貼白色Tiida。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友貼文指出，高雄巨蛋白色的Tiida一台車佔了兩個位置，因為沒停車的位置會亮綠燈，且會有指引系統指引入口車過來，害得很多車過來又摸摸鼻子走掉，直到這台寶藍色的mini cooper出現，簡直是神人啊！看來Tiida只能學_____從後車廂爬進去了。

▲從這個角度可以發現白色Tiida停了垂直的兩個車位。（圖／翻攝自爆廢公社）



從照片中分析，白色Tiida停的停車位，與另一個方向的停車位垂直，但是白色Tiida不知因為何種緣故，竟然把兩個位置都佔據了，寶藍色mini cooper就直接貼著白色Tiida的駕駛座，由於Tiida是掀背車，遇到這種情況，從後車廂爬進去駕駛座，可能會比從副駕進入方便，因此原PO推測車主大概會爬著進入駕駛座。

▲因為Tiida是掀背車，推測從後車廂爬進去可能會比較方便。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友回應貼文表示，「mini做得好！以其人之道，還治其人之身」、「Mini 停得好」、「好療癒喔」、「然後等Tiida開走mini就被爆料了～」、「mini車主只是剛好想為烤漆找金主」、「做得好，這種人就是要讓他知道對錯，不能慣著他」、「總是有這種三寶上路，麻煩以後考駕照請加測智商啊！」