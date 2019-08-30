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晚餐訂壽司拼盤…送來卻「整盒大走山」！　他氣到笑：變成散壽司

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▲▼網友叫壽司外送，收到時變散壽司。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲壽司全擠成一團，畫面相當慘烈。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

越來越多人喜歡使用美食外送APP，一名男網友昨天晚上就想說叫晚餐外送，訂了3盒綜合握壽司，想不到拿到餐後，一切準備就緒的開心打開盒子，竟然看見壽司「出了嚴重連環車禍」，瞬間變成一盒散壽司，全擠在角落變一坨，讓他直呼，「自己覺得好氣又好笑！」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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▲▼網友叫壽司外送，收到時變散壽司。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲綜合生魚片一樣悲劇。

原PO在臉書社團《爆廢公社》表示，他總共訂了3盒壽司，但外送司機在運送過程中可能沒有固定好，導致壽司整個大走山，原本應該一顆顆擺放的壽司拼盤，全擠在角落變得不太美觀，另外2盒鮭魚壽司與綜合生魚片也是同樣情形。

網友看完照片紛紛開玩笑說，「樓主下次跟店家說，請幫我把飯分開包。」「壽司沒繫安全帶。」「他們太冷了，只是擠在一起取暖，沒事兒沒事兒。」「當海鮮丼吃啊！」「這表示魚很新鮮，還會跳。」

▲▼網友叫壽司外送，收到時變散壽司。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友提到，這種外帶盒本來就很容易害餐點移位。

也有人指出，外送員通常都很趕時間，所以轉彎、剎車過程中很容易害餐點移位，「我上次在路上看到一個ubereats騎很快，保溫箱湯汁沿路飛，一路流往坐墊。」「煞車推擠發生悲劇…」「其實別怪外送員，想想台灣的哪條路不是跟騎越野車一樣。」

此外，網友也認為壽司本來就不適合外送，「我覺得盒子很有事，我自己買回去，騎車回去一個急剎，變得跟你的壽司一樣。」「我自己買外帶壽司，回家打開也是這樣。」「老實說壽司擺盤沒固定，你自己用機車載放車廂，沒人幫你拿壽司，以台灣路面狀況，一樣會是這個結局。 」

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