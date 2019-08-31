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小公主腸病毒！高雄媽「開學日送上課」笑：不敢跟別人說　網轉PO超火大

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄媽貼文底下笑說「我都不敢跟人家說她腸病毒」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

8月底各級學校陸續開學，但國內仍處於腸病毒流行高峰期。沒想到高雄卻有一位媽媽，隱瞞女兒有腸病毒，開學當天讓小孩去上課，並在自己的貼文底下留言笑說「我都不敢跟人家說她腸病毒」。事情被轉貼到《爆廢公社》，網友都相當氣憤，「腸病毒會死人的」、「很多家長都這樣，所以腸病毒才會流行不停。」

有網友在臉書《爆廢公社》貼出幾張截圖，文中透露「這位高雄自私的媽媽，隱瞞自己小孩有腸病毒，開學當天還讓小孩去上課，別人小孩都死不完這樣」，也忍不住大批自私，「到底開學重要？還是腸病毒傳染比較重要？」並在文中分別tag「高雄市政府衛生局」和高雄市鳳山區某間國小。網友也用hashtag再次抱怨「#嫌登革熱疫情還不夠嚴重嗎？」「#第一天就想害死人」

請繼續往下閱讀...

仔細看看截圖，只見網友截下這位高雄媽的個人臉書，在某篇貼文底下，高雄媽還笑著回覆朋友「我都不敢跟人家說她腸病毒！哈哈哈哈」，另一名網友問「為什麼不請假！！！」高雄媽則說「她開學很多事情要注意，你開學第一天就請假嗎？」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄媽說「開學很多事情要注意」，認為開學第一天不能請假。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，許多網友都氣炸，「這就是自私的人！孩子身體重要還是注意事項重要」、「無腦家長！！！澄清文看起來根本硬扯」、「如果自己的小孩真的有腸病毒，真的麻煩媽媽不要去荼毒別人家的孩子」、「不想讓孩子在家好好休養，也別帶去學校增加傳染他人的風險。這位阿木，母湯安咧啦」、「我不會相信那個澄清文……沒有人自已回答別人的時候不會分姐姐或妹妹的。」

目前因為高雄媽的臉書已經關版，不確定該篇貼文內容為何，但《爆廢公社》該篇貼文底下，就有人貼出高雄媽前幾天的貼文和澄清說法。只見高雄媽23日的貼文，求助「請問小孩得腸病毒要吃什麼？跟兄弟姐妹如何隔離！我可憐的小公主燒到39.1度。」

讓腸病毒小孩上學的事情爆發後，高雄媽的貼文就湧入大批網友狂罵，高雄媽則是在留言中直呼「是感冒！我說錯話了也不行？公審啊！」另外，一位疑似高雄媽親友的人也在《爆廢公社》幫忙澄清，「是妹妹腸病毒，她們姐妹都有自行隔離了，以及過了7天的觀察期，姊姊都沒有症狀發生，這個你有真的知道實情嗎？」「在8/23妹妹確診，在姐姐開學前已經康復，而姐姐沒有發病症狀才去上課」、「發病的是妹妹不是姐姐，新生的是姐姐唷～」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄媽留言中表示說錯話。（圖／翻攝自爆廢公社）

對於大批網友的質疑，親友表示，高雄媽現在沒辦法親上火線解釋，「要等到禮拜一，她需要醫生證明，才能釐清」，也說孩子已經有自行隔離過了。另外，高雄媽親友還有留言表示「已經交給警方處理，各位冷靜」，說因為高雄媽被騷擾的太嚴重、必須沉澱一下，「讓她們有個空間可以嗎？」

還有人貼出2張臉書訊息截圖，似乎是網友向高雄媽的丈夫求證，丈夫則解釋來龍去脈，「應該說是8/23妹妹腸病毒，然後被我們和姊姊隔離，然後我老婆愚蠢漏打妹妹兩個字，造成這件事情發生。剛剛也有打電話跟老師說明來龍去脈了，禮拜一會請媽媽去開證明。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲高雄媽丈夫解釋來龍去脈。（圖／翻攝自爆廢公社）

看了澄清說法後，就有人幫忙緩頰，「我以旁觀者來說！大家會那麼氣憤也是她回答的話！當初回話不是這樣雪球就不會滾那麼大了」、「希望這位媽媽這次後發文前多想想」、「我們就不要再多說了！一開始媽媽回話是不對，她沒想到雪球會滾成這樣！我們給她一點時間，相信她會給孩子優良的識範的。」

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