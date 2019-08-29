戴上智慧眼鏡導覽直接跳出來！　故宮＋中華電信推出5G數位「雅集圖」

▲故宮與中華電信今天舉行「5G時代領航起飛－文化×科技在故宮相遇」簽訂儀式。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院打造首間智慧型博物館。故宮院長吳密察今（29日）指出，故宮將與中華電信合作，創造5G時代全新的數位高畫質臨場體驗，未來只要進到故宮展間，並戴上智慧型眼鏡，駐足在文物作品上，作品導覽將直接彈跳出來，成功將文物之美透過科技角度傳播到民眾手中。

故宮與中華電信跨界合作，今天在故宮舉行「5G時代領航起飛－文化×科技在故宮相遇」簽訂儀式。吳密察表示，故宮有世界聞名的古美術文物，但新時代的不斷進步，古文物也需要跟數位科技來結合，面對現在的超快速時代，「我們確實追趕得很辛苦」，因此這次透過與中華電信的結合，將在北院正館的2樓201書畫展間，設計出高功率低延遲的5G網路，創造出台灣首間的室內5G場域，最快11月將讓觀眾體驗到全新的數位臨場「以文會友：雅集圖」。

請繼續往下閱讀...

▲「5G時代領航起飛－文化×科技在故宮相遇」簽訂儀式 。（圖／記者崔至雲攝）

中華電信董事長謝繼茂也指出，故宮是世界頂尖博物館，致力典藏文物，希望透過雙方的合作能有新火花，預計在年底將應用5G擴增實境導覽以及AI智慧人流分析兩大部分，提供虛實整合的互動服務，讓觀眾直接看見院藏珍貴文物背後的故事。

▲故宮院長吳密察 。（圖／記者崔至雲攝）

故宮院與中華電信在文化科技發展聯盟董事長施振榮的見證下啟動。施振榮表示，科技與文化要有效結合在一起，希望透過雙方的合作，創造出不一樣的作品，「台灣不缺人才、只缺舞台」，因此必須不斷地創造舞台，讓年輕人能運用現有文化內容和科技技術發展出很多新的應用和體驗。

▲文化科技發展聯盟董事長施振榮。（圖／記者崔至雲攝）

