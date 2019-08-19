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美國人台灣犯罪沒在怕！出庭放鴿子時間「再看看」　檢怒：下次不到強制執行

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▲▼環宇全球總經理。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲WorldVentures台子公司「環宇全球」總經理表示，在台灣是合法直銷公司。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

美國的旅遊直銷公司WorldVentures（環宇全球），2015年進軍台灣市場後被踢爆是直銷老鼠會，公司主要收入為吸收下線會費。檢方於2019年6月18日依《多層次傳銷管理法》起訴環宇及2位前後任美籍負責人。北院本月19日首度開庭，2位美國人不但都沒到場，且僅現任負責人Edward有委任律師，讓法官及特地過來的翻譯相當傻眼，檢察官更痛批，「美國人對外國人犯罪這麼兇，對台灣法院卻這樣 （愛理不理）」。

北院19日對環宇在台做直銷一案首度開庭，不料2名被告皆未出席，甚至僅有現任負責人委任律師；當法官向辯護律師詢問當事人方便出庭的時間時，律師僅尷尬表示，「他們主要的工作都在美國，出庭時間要看他們的週期、行程安排」。檢察官氣得直接回嗆，「要看他們的週期是甚麼意思！？美國人對外國犯法這麼兇，在台灣就這樣」、「應該跟他們約定1年之內的庭期，下次不來直接強制執行」；之後檢察官又翻到資料，原來「環宇」早在2016年就被公平會查過，讓他不禁感嘆「台灣的司法阿…」。

▲▼ 環宇全球公司網站 。（圖／記者劉昌松翻攝worldventures.tw）

▲環宇全球公司網站 。（圖／記者劉昌松翻攝worldventures.tw）

環宇全球曾在台申請立案，跟其他傳銷業最大不同在於，他們主打讓會員可用低於市場行情的價格，參加旅遊行程；但台灣礙於觀光法規，禁止旅行社以直銷方式經營，環宇因此改提供「在地生活體驗」，包含品酒、吃美食、手做蛋糕薑餅屋、電影賞析等多項活動。卻有會員不滿月付2、3千元會費，參加活動僅打9折「根本不划算」，憤而向公平交易委員會檢舉，移送台北地檢調查。

檢察官調查後，發現環宇根本沒把體驗活動當成主要項目，而是靠會員吸收下線為主要收入，涉嫌違犯《多層次傳銷管理法》第18條，「多層次傳銷事業，應使其傳銷商之收入來源以合理市價推廣、銷售商品或服務為主，不得以介紹他人參加為主要收入來源。」依法可處行為人7年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
 

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關鍵字：環宇全球,直銷,美國人,台灣司法,跨國犯罪

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