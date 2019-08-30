「努力、低調」　蔡英文：最喜愛陳金鋒、彭政閔這兩人特質

▲蔡英文獲贈西苑高中創隊20年紀念球。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文30日走訪台中市西苑高中棒球隊球場，實地了解球員訓練環境，並與球員們互動並觀摩練球狀況，會中有選手提問總統最喜愛什麼運動？蔡回說，因為身分關係只能在家騎飛輪，而陳金峰和彭政閔2人都是很努力又低調的選手，她最喜歡。

▲蔡英文說，她最喜歡陳金鋒、彭政閔，因為努力又低調。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡總統聽取立委張廖萬堅簡報他一手催生西苑高中棒球隊時表示，她感謝張廖萬堅20年來為了棒球隊的付出，引進企業募款，充實棒球環境資源，至於球場急需的3千萬修繕經費，教育部會全力支持，讓選手們安心打球，每一位都能像傑出的校友們一起將台灣帶進世界的舞台，棒球隊特別準備創隊20周年紀念球給蔡總統，期許和蔡總統一起為台灣棒球來努力。

蔡總統表示，很榮幸成為西苑高中創隊以來首度前來拜訪的總統，而球員們也因為首度有總統前來關心打氣，非常興奮，也熱情的提出許多問題，有球員提問總統最喜歡什麼運動？最喜歡哪個球隊或球員？

蔡總統表示，她在外面運動不太方便，所以只能在家騎飛輪，她對於每個選手都很喜歡，但尤其是陳金鋒和彭政閔，因為他們球打得好，很努力，又很低調，她特別喜歡，而在場各位球員呢，她說，有棒球可以打，有練習身體的機會，大家精神都很好，也都長得很好看。

蔡回答完便在球員們合影，陪同參訪的還有教育部體育署副署長王水文、台中市副市長令狐榮達、台中市棒球基金會董事長廖豐民、棒球委員會主委張廖萬山、家長會歷任會長吳六和、廖松正、高國良、廖年新等。