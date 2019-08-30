快訊／去年「差9票」落選市議員　吳佩芸出任時代力量秘書長

▲時代力量新任秘書長吳佩芸。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明甫於21日上任，30日於時代力量黨中央與前主席邱顯智及立委黃國昌召開人事公布記者會，這也是邱顯智自宣布辭去黨魁後的首度公開露面。徐永明於會中宣布，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長。

時代力量30日下午召開人事公布記者會，由徐永明與歷任黨主席邱顯智及黃國昌共同公布黨務暨選舉助選應援團團隊名單，不僅前後三任黨主席罕見同台，也是邱顯智自宣布辭去黨魁後首度公開露面。

徐永明於會中宣布，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長。

徐永明表示，接任的四位人選雖然年輕，但資歷完整，平均年齡僅有31.5歲，還開玩笑說「被簡智翔拉高了一點」。徐永明說，接下來黨部團隊就定位後，未來就是選舉應援團，希望能夠由邱顯智擔任全國助選應援團團長領導大家。

徐永明說，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，強調「這是未來的選舉目標」，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

事實上，吳佩芸去年曾代表時代力量參選台中市第七選區（南屯區）市議員選舉，不過最後以9票之差落選，敗給民進黨議員當選人何文海。她隨後聲請驗票，台中地院於5月10日判決吳佩芸敗訴，經過驗票及審理爭議票後，她只多出了1票，仍與何文海有8票之差，無法扭轉局勢。