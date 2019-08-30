高潞．以用遭時力黨決議除名　為保立委聲請假處分…法院駁回

▲高潞．以用提告時代力量，聲請假處分保不分區立委席次，北院駁回。（圖，資料照／高潞．以用提供）

記者羅志華／台北報導

時代力量立委高潞．以用助理，涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，時代紀律委員認定高潞嚴重打擊政黨形象及聲譽，8月8日裁定除名，待流程走完後，不分區立委將由鄭秀玲遞補。高潞．以用為求保住黨籍、不分區立委資格，8月11日到法院聲請假處分；北院認為時代力量仲裁委員會尚未做成決定，高潞．以用黨籍仍存在，並無受判決保護之必要，駁回告訴。

綠黨7月29日爆料，高潞．以用國會助理涉嫌非法取得400萬元綠能補助，時代力量紀律委員會曾於7月31日，請高潞．以用在會上陳述意見，但她並未對相關事實進行答辯；時力遂於8月8日發出新聞稿，認定高潞．以用嚴重打擊政黨形象，告知她被除名，不分區立委席次將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

高潞．以用向台北法院聲請暫定狀態假處分，並提起確認黨籍存在訴訟，她主張時力紀律委員會違反法律正當程序，且裁決不符比例原則。但時代力量主張，紀律委員會裁決並無違法，且高潞．以用收到裁決後，已於8月12日向仲裁委員會申訴，仲裁委員尚未做成決定，她目前仍為黨員，也還是不分區立委，聲請假處分顯欠缺確認利益，應駁回高潞．以用告訴。

北院認為，在時代力量仲裁委員會做成決定，並駁回高潞．以用申訴前，她仍具時代力量黨籍，聲請假處分違反民事訴訟法247條之規定，駁回告訴。

【更多新聞】

遭指「大哥的女人」 張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」