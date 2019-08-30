　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高潞．以用遭時力黨決議除名　為保立委聲請假處分…法院駁回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高潞．以用向台北地方法院提告。（圖／高潞．以用提供）

▲高潞．以用提告時代力量，聲請假處分保不分區立委席次，北院駁回。（圖，資料照／高潞．以用提供）

記者羅志華／台北報導

時代力量立委高潞．以用助理，涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，時代紀律委員認定高潞嚴重打擊政黨形象及聲譽，8月8日裁定除名，待流程走完後，不分區立委將由鄭秀玲遞補。高潞．以用為求保住黨籍、不分區立委資格，8月11日到法院聲請假處分；北院認為時代力量仲裁委員會尚未做成決定，高潞．以用黨籍仍存在，並無受判決保護之必要，駁回告訴。

綠黨7月29日爆料，高潞．以用國會助理涉嫌非法取得400萬元綠能補助，時代力量紀律委員會曾於7月31日，請高潞．以用在會上陳述意見，但她並未對相關事實進行答辯；時力遂於8月8日發出新聞稿，認定高潞．以用嚴重打擊政黨形象，告知她被除名，不分區立委席次將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

高潞．以用向台北法院聲請暫定狀態假處分，並提起確認黨籍存在訴訟，她主張時力紀律委員會違反法律正當程序，且裁決不符比例原則。但時代力量主張，紀律委員會裁決並無違法，且高潞．以用收到裁決後，已於8月12日向仲裁委員會申訴，仲裁委員尚未做成決定，她目前仍為黨員，也還是不分區立委，聲請假處分顯欠缺確認利益，應駁回高潞．以用告訴。

北院認為，在時代力量仲裁委員會做成決定，並駁回高潞．以用申訴前，她仍具時代力量黨籍，聲請假處分違反民事訴訟法247條之規定，駁回告訴。

【更多新聞】

遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

ET快訊
大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨
起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+手榴彈　 一通電話讓
朱立倫表態拒絕任副手：2020我是很好的助選員
嘉義槍擊案歹徒投降！對峙5小時「丟出黑袋子+長槍」
被歹徒挾持30分鐘逃出！嘉義槍擊案房客還原現場：他用步槍壓我
吃掉家暴父心臟！少年坐牢「狂殺47名暴力份子」出獄後被捧成網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins　逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！

快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

橫行雙北栽了！兌幣機大盜狂偷20家自助洗　老闆被偷到怕

薛定岳回家父母悲慟　王惠美不捨：一路好走

男醉躺路「機車撞前車」　酒駕罪移送…檢不起訴：無積極證據

UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

嘉義槍擊案！他遭步槍抵胸挾持30mins　逃出顫抖喊：逃過此劫「我要戒賭」！

快訊／被控驅離太陽花殺人未遂　馬英九首度被告身分出庭

「火爆水蛙」身背「4條通緝」躲嘉義！涉跨年夜為500萬債　彰化開轟當鋪50槍

羅志祥「爸爸過世14年沒說的事」　1場被取消的演唱會成為永遠的痛

87歲阿嬤打零工30年只為買輛救護車　背後原因超感人

慧眼看天下／台灣經濟可望保二　孫明德:投資避險注意三大重點

起底史上最火爆「水蛙」！擁槍2長11短+ 手榴彈　 一通電話讓他抓狂現形

傳輸線掰掰！Skoda Scala、Kamiq新增「無線SmartLink」連接功能

天生殘缺的汪只能被迫假笑　她帶回家好好愛…讓牠發自內心笑出來

葛萊美製作人溝口真矢遊台丟錢包　女警IG留言送回…失主讚：謝謝台灣

鬼月最後一天…她機車下橋左轉　直行機車急速迎頭撞上身亡

大雷雨彈炸雙北！鄭明典「撐傘不夠用還是溼」　16縣市防豪大雨

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

外遇夫狂戰64次！妻離婚告小三..

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

跟朋友狂甩少女20巴掌　霸凌者..

酒駕男躲查緝自撞爆炸不治　2警..

更多熱門

相關新聞

時力批韓國瑜：製造更多貸款給青年扛

國民黨總統參選人韓國瑜29日拋出青年政策，其中第一項政策「自立成家基金－錢給你，做自己」，政府以就業安定基金（230億／年）做為信用保證，支持銀行設立就業青年申請的自立成家低利貸款，工作10年後再逐年攤還本金。對此，時代力量透過臉書表示，「一時的貸款和補助都無法真正解決青年困境」。

徐永明指名擺不分區　黃國昌回應

ET民調／政黨票支持度　民眾黨24%狠甩時力

陳水扁表態：鳳山唯一支持許智傑

徐永明：2020時力宜蘭立委不缺席

關鍵字：

時代力量高潞．以用綠能補助開除黨籍不分區立委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

苑裡鬼門關大夜市　出現恐怖人龍！

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面