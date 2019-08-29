徐永明指名擺不分區第6或8　黃國昌：我作為黨員都尊重

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明29日接受廣播節目專訪時提到，明年立委選舉，不分區希望能提到12席，以目前時力的支持度8%來換算，應該會拿到4席到5席，會把立委黃國昌擺在不分區名單的第6名或第8名。對此，黃國昌29日受訪時表示，徐永明作為黨主席，對2020的選戰佈局跟策略，自己作為黨員基本上都尊重。

徐永明29日上午接受專訪時表示，黃國昌在不分區「不會排第1名」，而從他的角度來看，黃國昌還是放在不分區來衝政黨票比較重要，而且黃國昌是時力最有價值的資產，應該投在獲利最大的地方。他解釋，會把黃國昌擺在第6名或第8名，但自己還沒正式跟黃國昌討論過，而這件事是「主席說了算、黨內決策說了算」，如果黃國昌不同意，會逼黃國昌就範。

黃國昌29日上午召開「裝備要補足，養護機制要建立，中央別卸責」記者會，他接受訪問時表示，不管是前任主席邱顯智還是現任主席徐永明，的確都向他開口過，希望能夠承諾他們列入不分區，不過自己已經清楚地向他們說明「這不是重點」，重點是台灣需要一群有專業能力、理想性，且能抗拒金權政治的立法委員進入立法院，需要的是一支團隊。

黃國昌說，他在先前第二場的巡迴演講中也講得非常清楚，自己現在在做的事就是貢獻自己的力量，將有這樣特質的人送到立法院，自己前一陣子展開的請益之旅，就是在組成這樣的團隊，也感謝現在已經答應願意參加的朋友對他的信任，計畫也還在持續進行中。

黃國昌表示，徐永明作為新任黨主席，對於2020的選戰佈局跟策略，自己作為黨員基本上都尊重。他也說，徐永明接下來應要依循黨內的民主程序，與決策委員會還有提名小組好好討論，有關接下來的選戰希望黨要怎麼走，都是徐永明接下來要跟決策委員會要討論的事項。