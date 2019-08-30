普悠瑪煞車皮「行駛中無故噴飛」　台鐵認了：日車設計瑕疵

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記者胡順惠／台北報導

時代力量立委黃國昌29日晚間開直播爆料，有司機員匿名寫信告訴他，普悠瑪號軔塊（煞車皮）會在行駛中無故噴飛脫落，沒有煞車皮車輛的煞車力就會不足，嚴重影響行車安全。台鐵證實，經查確實兩度發生剎車皮剝落問題，屬立約商日本車輛公司設計瑕疵，將依約究責求償外，同時要求保養廠段提升檢修頻率，遇有磨耗立即更換新品。

▲有司機員向黃國昌爆料，普悠瑪號行駛中煞車皮會無故噴飛。（資料圖／非本文車輛）

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台鐵普悠瑪號去年10月21日發生翻車事故，造成18人死亡、267人輕重傷的悲劇，事故至今將近1年，黃國昌持續追查台鐵相關弊端、缺失。他28日下午才突擊樹林調度站現勘，因為他接獲花蓮機務段機油、集電弓炭栓都缺料，甚至集電弓厚度薄到低於標準值22mm等消息，現場實地測量，集電弓厚度約28、29mm，還在安全範圍內。

至於另外兩項物料短缺，台鐵機務處處長宋鴻康表示，集電弓炭栓沒有缺料的情形，1月已經交貨15大編，總共是90片，這次買200片，上星期也已經交貨。花蓮機務段缺油部分，他則解釋，27日也已從台東調機油過去，缺料問題只是暫時性，可能管理材料的同仁沒有注意到會加強人員之間的溝通。

▲台鐵表示，集電弓並無缺料情形。（圖／台鐵提供）

事隔一天，黃國昌29日再度爆料，他視察完後直接買票搭到花蓮車站，視察花蓮機務段維修現場，聽基層真實心聲、困境，雖然台鐵一直有在做改革，但問題並沒有解決。他說，有人向他爆料，普悠瑪號行駛途中竟會噴飛脫落，嚴重危及行車與乘客安全。

黃國昌也在直播中批，普悠瑪號翻車事件後，台鐵承諾會改善普悠瑪號維修保養的缺料的情況後，但基層依舊反應普悠瑪號仍處於維修料件不足的情況。台鐵表示，經查部分零件有未及時供應的情事，是材料調撥時間落差，台鐵局花蓮機務段料管人員均持續辦理材料調撥作業，現無缺料情形，仍需加強各廠段料源供需掌控及調配機制。

台鐵承諾，已責成各廠段依據臺鐵局物料籌供準則，提前確立維修需求計畫、據以編列預算、強化料源供需整合，並適時調整計畫依前置時間盡早提出請購以利採購作業，確保供應無虞，並建立安全存量及材料總表管制採電腦化管理，加強人員訓練，增進管料人員與檢修人員之橫向聯繫，以利控管材料情況。

另外，有關MR/BP軟管零件，台鐵說，經查並無缺料情形，但需各廠段加強橫向聯繫調配，維修人員依規定於實務作業會在檢修工單記錄「待料」，以提醒料務人員協助材料調撥，符合維修保養作業需要。