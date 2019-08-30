　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐永明喊2020政黨票衝250萬　不分區立委瞄準8席　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明30日於黨中央與前主席邱顯智及立委黃國昌召開人事公布記者會，這也是邱顯智自宣布辭去黨魁後的首度公開露面。徐永明表示，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

時代力量30日下午召開人事公布記者會，徐永明於會中宣布，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長。

徐永明表示，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，強調「這是未來的選舉目標」，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

有關八席不分區立委，徐永明說標準很簡單，就是「會讓社會覺得他們是相當優秀、應該進入立法院的人」，名單一定是亮眼的，全黨上下目前也都在徵詢適當的人選。不過由於黃國昌已宣布不參選七星區立委連任，外界好奇屆時是否將其擺在不分區名單，徐永明則說黃國昌在立法院的表現大家有目共睹，人民也會認為未來立法運要有更多這樣的人，相信會有更多的選民支持時代力量，讓時代力量的價值逐漸成為立法院裡的主流。

區域立委部分，徐永明則表示目前已提名六席，包括宜蘭選區也正在評估當中，有關邱顯智的動向他則說「顯智要去哪我絕對支持，完全沒有問題」，也希望邱顯智有機會進到新的國會。對此，邱顯智則回說，自己仍在考量評估是否參選，若有新的消息會再向外界報告。

至於區域立委與不分區名單時程，徐永明說明，目前區域立委已提名的六席很清楚，宜蘭選區與邱顯智的部分下個月會比較明朗；不分區則預計十月下半旬後會陸續公布，時代力量會提出亮點名單，絕對符合大家的期待。

▼時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量人事公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量人事公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量人事公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
交往9月！紫衣男友「1字」北上膜拜seafood　她心死噴淚
快訊／高雄小港機場驚傳爆裂物！　警方封鎖現場處理中
愛情摩天輪要蓋了！韓國瑜親口證實「這4個地方」：2020就動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌聲援香港：政府會為了捍衛自由與人權繼續努力

獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬砍電子票證搭捷運8折優惠

黃之鋒遭捕　陳其邁聲援：勇者無懼，香港加油！

林飛帆「三不一重申」籲港府對話取代鎮壓

有蔡英文當後台才不去備詢？　吳音寧反擊柯文哲：不想配合演戲

徐永明喊2020政黨票衝250萬　不分區立委瞄準8席　

快訊／顏清標懇請「郭王」以大局為重　王金平辦公室回應了

影／愛情摩天輪可望興建在這4處　韓國瑜：希望明年動工

黃偉哲專訪／「小黃公車」來自Apple Pen　聽見家長心聲調整國中超額比序

黃偉哲專訪／1/6任期拆了些炸彈　站在巨人肩膀上要做到被人看見

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

爆新鮮牛肉湯、香甜虱目魚粥 老司機帶你吃透台南私房美食

蘇貞昌聲援香港：政府會為了捍衛自由與人權繼續努力

獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬砍電子票證搭捷運8折優惠

黃之鋒遭捕　陳其邁聲援：勇者無懼，香港加油！

林飛帆「三不一重申」籲港府對話取代鎮壓

有蔡英文當後台才不去備詢？　吳音寧反擊柯文哲：不想配合演戲

徐永明喊2020政黨票衝250萬　不分區立委瞄準8席　

快訊／顏清標懇請「郭王」以大局為重　王金平辦公室回應了

影／愛情摩天輪可望興建在這4處　韓國瑜：希望明年動工

黃偉哲專訪／「小黃公車」來自Apple Pen　聽見家長心聲調整國中超額比序

黃偉哲專訪／1/6任期拆了些炸彈　站在巨人肩膀上要做到被人看見

快訊／高雄小港機場驚傳爆裂物！　警方封鎖現場處理中

爸媽稱「對貓沒興趣」　到家90分鐘後趴地...連飯都不吃了

擁有多個卡夾與鈔票層！PORTER推出軍事風iPhone手機保護套

U18世界盃／何恆佑傷癒首戰猛打賞　要實現打敗美國諾言

蘇貞昌聲援香港：政府會為了捍衛自由與人權繼續努力

突破性肝藥之父！徳英生技創辦人郭國華堅持17年繼續走

獨／北捷營運恐現赤字　北市府擬砍電子票證搭捷運8折優惠

李英愛「身價2兆富尪」正面首曝光！氣質女星被爆是老公「前任」翻版

「鞋底賞巴掌」惡保母3分鐘狂打2歲兒　人父目睹震撼影片超心碎

U18世界盃／中華隊戰勝巴拿馬　教頭仍檢討守備與跑壘

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

即／潘恒旭辭觀光局長　轉幫韓國..

身體撐不住了！韓國瑜取消夜宿新..

彭政閔最終戰　韓國瑜親送「市長..

周刊爆郭用錢勸退韓？郭辦嗆告　..

顏清標堅盼郭王以大局為重

韓國瑜打氣爆帝王條款　鬧出兩烏..

李佳芬怨黨沒幫忙　吳敦義：韓努..

親民黨議員：宋楚瑜要給郭台銘總..

愛情摩天輪興建這4處　韓國瑜希..

韓國瑜健康亮燈　臨時取消早餐會..

周刊爆郭給錢求不選　韓辦嚴正駁..

韓國瑜媽媽長相曝光　韓粉驚呆：..

快訊／朱立倫表態拒絕擔任副手！

郭台銘返台　投入2020總統將..

更多熱門

相關新聞

去年「差9票」落選　吳佩芸出任時力秘書長

時代力量黨主席徐永明甫於21日上任，30日於時代力量黨中央與前主席邱顯智及立委黃國昌召開人事公布記者會，這也是邱顯智自宣布辭去黨魁後的首度公開露面。徐永明於會中宣布，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長。

林濁水喊話宋楚瑜：舊招牌與郭台銘不搭嘎

若郭台銘不選　柯P：9/17後找宋楚瑜提名我

高潞遭時力黨除名　聲請假處分駁回

韓國瑜打氣爆帝王條款　鬧出兩烏龍

關鍵字：

徐永明時代力量2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面