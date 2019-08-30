徐永明喊2020政黨票衝250萬　不分區立委瞄準8席　

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明30日於黨中央與前主席邱顯智及立委黃國昌召開人事公布記者會，這也是邱顯智自宣布辭去黨魁後的首度公開露面。徐永明表示，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

時代力量30日下午召開人事公布記者會，徐永明於會中宣布，時代力量台中黨部副執行長吳佩芸將出任時代力量秘書長，桃園市議員簡智翔擔任組織副秘書長，基隆市議員陳薇仲擔任政策副秘書長，前發言人簡嘉佑則接任行政副秘書長。

徐永明表示，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，強調「這是未來的選舉目標」，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

有關八席不分區立委，徐永明說標準很簡單，就是「會讓社會覺得他們是相當優秀、應該進入立法院的人」，名單一定是亮眼的，全黨上下目前也都在徵詢適當的人選。不過由於黃國昌已宣布不參選七星區立委連任，外界好奇屆時是否將其擺在不分區名單，徐永明則說黃國昌在立法院的表現大家有目共睹，人民也會認為未來立法運要有更多這樣的人，相信會有更多的選民支持時代力量，讓時代力量的價值逐漸成為立法院裡的主流。

區域立委部分，徐永明則表示目前已提名六席，包括宜蘭選區也正在評估當中，有關邱顯智的動向他則說「顯智要去哪我絕對支持，完全沒有問題」，也希望邱顯智有機會進到新的國會。對此，邱顯智則回說，自己仍在考量評估是否參選，若有新的消息會再向外界報告。

至於區域立委與不分區名單時程，徐永明說明，目前區域立委已提名的六席很清楚，宜蘭選區與邱顯智的部分下個月會比較明朗；不分區則預計十月下半旬後會陸續公布，時代力量會提出亮點名單，絕對符合大家的期待。

▼時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



▲時代力量人事公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

