出席京台科技論壇　蕭萬長：未與劉結一談自由行

▲兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／北京報導

第22屆京台科技論壇今（28日）上午在北京舉行，大陸國台辦主任劉結一、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長均與會。由於陸方自九月起限縮陸客來台自由行，也讓蕭萬長在會後遭記者包圍，詢問是否有和劉結一談到此事。不過，他回應，「只是參加會議，沒有談其它議題。」

京台科技論壇於1998年舉辦首屆，為京台兩地工商科技界互動的重要平台，今年活動以「深化兩岸融合發展、壯大中華民族經濟」為主題，並舉辦產融創新論壇、一帶一路論壇、5G與智慧城市發展論壇、京津冀協同發展論壇暨項目推介會等15場分論壇。

▲國台辦主任劉結一。（圖／主辦方提供）

劉結一在致詞時就台灣的「五缺難題」（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）作出回應，他表示，廣大台胞多年來受的五缺困擾，這些難題完全可以在兩岸融合發展、應通盡通中破解，「由大陸做堅強後盾，廣大台胞的明天會更好，台胞在一些領域具有競爭力，希望能發會自身優勢，實現更大作為。」

他表示，大陸的制度優勢是廣大台胞台企在大陸發展壯大的有力保障，當前會持續深化改革、擴大開放，實施更大力度減稅降稅，打造雙創升級版，不斷擴大市場准入，致力企業科研創新，為各類企業和市場母體有效應對外部經貿環境的不確定性，創造條件、激發內生動力。

前副總統蕭萬長則是以兩岸企業家峰會理事長身分出席活動，不過，會後媒體訪問時被問到「限縮陸客自由行」一事。他表示，自己此行只是參加會議，「沒有另外再跟劉結一談其它議題。」