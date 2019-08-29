華聞快遞／「2019世界人工智能大會」開幕　助推建設人工智慧上海高地

▲「2019世界人工智能大會」開幕。（圖／翻攝自《中新網》）

《上海》：「2019世界人工智能大會」開幕 助推建設人工智慧上海高地

「2019世界人工智能大會」29日在上海開幕。全球人工智慧知名企業領袖、學術「大咖」等嘉賓齊聚上海。大會是上海為世界人工智慧發展搭建的頂級交流平台，今年是第二屆。（中新網）

《重慶》：843家企業齊聚智博會 智慧產業全面落地開花

2019中國國際智慧產業博覽會26日在重慶開幕，本屆智博會匯聚843家企業。現場集中簽約和場外簽約專案共530個，合計投資8169億元人民幣。（經濟日報）

《海南》：2019藍色經濟大會開幕 專家學者共話綠色發展

2019藍色經濟大會暨海南「一帶一路」漁業合作推介會29日在海南海口開幕。來自涉海科研院所、企業的專家學者齊聚一堂，共同探討海南藍色經濟綠色發展的體制機制實現路徑，促進中國海洋產業、現代漁業的創新升級。（中新網）

《河北》：首屆中國軟件創新發展大會在秦皇島舉行

首屆中國軟件創新發展大會28日在秦皇島舉行，本屆大會以「大資料時代的軟件創新發展」為主題，吸引了全國眾多軟體企業參展，集中展示了以軟體為核心的智慧化、數位化發展成果。（經濟日報）

▲長沙機場年旅客輸送量今年將超過2700萬人次。（圖／翻攝自《中新網》）

《湖南》：長沙機場年旅客輸送量今年將超過2700萬人次

湖南長沙黃花國際機場29日迎來通航30周年紀念日，目前已通航海內外145個機場，國際航線連接20個國家和2個地區的42個機場，成為中國中部地區通往東南亞國家航線最多、航班密度最大的機場，2019年旅客輸送量預計將達到2780萬人次。（中新網）

《廣西》：全面對接粵港澳大灣區建設 廣西開放合作向「東融」

廣西打造「南向、北聯、東融、西合」全方位開放發展新格局，積極融入粵港澳大灣區，把「東融」作為重要戰略開放合作方向。（經濟日報）

《貴州》：獲批建設國際互聯網資料專用通道

大陸工業和信息化部日前同意貴州省建設貴陽•貴安國際互聯網資料專用通道。國際互聯網資料專用通道以園區為接入單位、以企業為服務物件，是從產業園區直達國際通信出入口局的專用鏈路。（經濟日報）

▼2019藍色經濟大會開幕。（圖／翻攝自《中新網》）