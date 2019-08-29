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華聞快遞／超越去年冠軍杭州　北京成為大陸國內AI最強城市

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》超越去年冠軍杭州　北京成為大陸國內AI最強城市

2019人工智慧計算大會28日在京舉行，大會報告顯示，在中國人工智慧城市算力排行榜中，北京超越去年冠軍杭州奪得「狀元」。報告還披露，AI相關投資更青睞北京，總投資額已超過550億元（人民幣，下同）。（北京日報）

《福建》台灣青少年實習實訓系列活動舉辦

2019年台灣青少年實習實訓系列活動近日在三明市舉行，65名台灣青少年參加活動。在為期15天的活動中，台灣青少年參觀客家祖地、朱子文化園、桂峰村等地，聆聽主題講座，與當地大學生互動交流，感受三明的歷史文化魅力，瞭解當地經濟社會的發展情況。（福建日報）

《河南》河南省民營企業　進出口快速增長

1至7月份，河南省民營企業進出口總值實現909.9億元，同比增長16.5%，佔同期河南省外貿進出口總值的36.2%，較去年同期提升4.9個百分點。其中出口670.5億元，增長15%；進口239.4億元，增長21%。7月份當月，進出口總值150.5億元，增長22.8%。其中出口107.2億元，增長14.8%，進口43.3億元，增長48.3%。（鄭州日報）

《天津》2019年天津全市企業貨幣工資增長基準線為7%

2019年天津全市企業貨幣工資增長基準線為7%，上線為12%，下線為3%，市人社局相關負責人介紹，企業上年度人均工資在全市企業平均水平及以下的，可在基準線到上線的區間內確定人均工資增幅；在全市企業平均水平以上至3倍之間的，可在下線到上線的區間內確定人均工資增幅。（天津日報）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

《海南》三亞探索運動健康旅游三大產業融合發展

運動健康旅游論壇在三亞舉行，有專家指出，隨著經濟的快速發展及觀念的轉變，人們對運動的要求也越來越高，運動場所早已不局限於健身房或體育館，人們更渴求一種「運動+」的休閑生活方式，遊客的訴求也已發生巨大的改變，不僅需要美麗風景，更需要美好生活。（海南日報）

《重慶》重慶數字經濟產教融合人才發展聯盟成立

「重慶數字經濟產教融合人才發展聯盟」於27日在兩江新區成立，將圍繞重慶數字經濟方向產業人才引進和人才入口建設、人才梯隊建設培養與服務升級、產教融合和校企之間良性互動、產教融合終身學習平台的搭建4個方面展開工作。（重慶日報）

《浙江》溫州民營企業家健康成長融媒體中心成立

溫州市委統戰部副部長、市工商聯黨組書記王忠寶說，該中心將成為集中展示溫州民營企業家高素質成長的視窗，成為傳遞溫州高質量發展好聲音的創新平台，成為媒體、工商聯、企業家、政府等多方的互動中心。（浙江日報）

《貴州》1-7月貴州全省規模以上工業增加值同比增長9.8%

貴州省統計局指出，1至7月，全省規模以上工業增加值同比增長9.8%,增速比大陸全國平均高4個百分點，在大陸全國各省份中居第2位，高技術製造業和裝備製造業較快增長，1至7月增加值同比分別增長16.3%和12%，對全省工業經濟貢獻合計為21.1%，比上年同期提高2.6個百分點。（貴州日報）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

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