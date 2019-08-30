華聞快遞／香港旅遊業面臨最艱難時期　從業員哀嘆堪比「十級地震」

▲香港。（圖／CFP）

《香港》香港旅遊業面臨最艱難時期 從業員哀嘆堪比「十級地震」

香港工會聯合會副理事長梁芳遠表示，受示威影響，令香港旅遊業面臨最艱難的時期，堪比「十級地震」，「6月以來一連串的示威活動，嚴重影響旅客訪港意欲，訪港人數持續下跌，令香港稍有起色的旅遊業受到重創。」（中新社）

《北京》北京樓市：新房成交持續走低 租金持續下滑

諸葛找房發布第34周北京樓市周報。報告稱，2019年第34周，北京土地市場供應量達35.78萬㎡；新建商品住宅成交量持續下跌，二手住宅成交量略有下跌，二手住宅市場均價持續探底。隨著畢業季租房需求釋放殆盡，租賃市場進入傳統淡季，租金均價跌幅擴大。（中新社）

《廣州》外貿重鎮珠三角企業轉型記：開拓海外新興市場

在外貿重鎮珠三角，面對貿易保護主義的衝擊，不少企業積極尋求新增長點，有的向內轉，開發國內消費潛能，為企業承壓給予升級動力；有的向外拓，利用國外新興市場，給企業競爭提供迴旋空間。（中新社）

《北京》截至2018年底中國131家證券公司總資產達6.27兆元

中國證券業協會近日發布的中國證券業發展報告顯示，截至2018年年底，131家證券公司總資產達6.27兆元，凈資產1.89兆元。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

《廈門》廈門頒布16條舉措 力爭在建設開放型經濟新體制上打先鋒

向深化改革擴大開放要動力，廈門又邁出實步。廈門自貿片區管委會指出，《中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區在建設開放型經濟新體制上走在前頭工作方案》於日前正式印發實施。（中新社）

《廣西》廣西158所高校開通移動5G網路預計年底實現全覆蓋

廣西移動指出，該公司已經在廣西壯族自治區內158所高校開通了5G網路，遍布全區14個地市，將為近百萬高校學子帶來全新感知的5G高速智能新體驗。（中新社）

《重慶》重慶市政府與華為簽署合作協議

重慶市委書記陳敏爾，市委副書記、市長唐良智會見了華為公司輪值董事長郭平一行，並見證重慶市人民政府與華為公司簽署合作項目協議。按照協議，華為將在渝建設鯤鵬計算產業生態重慶中心，與重慶共同打造自主可控的鯤鵬計算產業生態體系，並在人工智能、創新平台應用等方面開展深度合作。（新華網）

《廣東》粵港澳大灣區協同創新研究院在廣州揭牌

粵港澳大灣區協同創新研究院29日在廣州高新區揭牌。據了解，該研究院是由廣東省科技廳、廣州市人民政府、廣州高新區、華南理工大學、香港大學、澳門大學、北京協同創新研究院等共同創建，旨在更好地服務粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。（新華網）

▼廣東省。（圖／CFP）