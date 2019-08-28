才要陳惠敏「好好選下去」　陳水扁表態：鳳山唯一支持許智傑

▲陳水扁與許智傑會面。（圖／取自陳水扁臉書）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明上週甫上任，27日在時代力量黨團辦公室主任、鳳山區立委參選人陳惠敏及高雄市議員林于凱的陪同下，前往高雄拜會前總統陳水扁，陳水扁隨後也透過臉書表示「深深感受時力又活了起來」。不過陳水扁28日又在臉書放上與民進黨立委許智傑的合照，表示將全力唯一支持許智傑委員在鳳山選區連任成功。

繼拜訪社民黨後，徐永明27日便帶著時代力量一行人拜訪一邊一國行動黨的精神領袖陳水扁，對於會中談話內容，時代力量發言人李兆立表示，在徐永明上任後就開始進行請益之旅，這次是徐永明主動邀約，拜會過程大約一小時，因為時力在高雄有民意代表及立委參選人，因此前往拜會政壇前輩，陳水扁也關心時力在鳳山選情，並鼓勵時力按照自主路線選下去。

陳水扁隨後也在臉書上表示，原本以為時代力量因為政治力的介入，立院黨團5位成員，琵琶別抱的琵琶別抱，除名的除名，連黨主席都被辭職，整個黨頻臨四分五裂，極可能在明年一月立委選舉雙雙掛零。但改組後的徐永明一行人在當天和他見面、暢談一個多小時，讓他深深感受到該黨又活了起來。

徐永明28日受訪時表示，主要是因為自己剛好到高雄地方黨部，剛好有空擋可以去拜會陳水扁，因為屬於一個非正式的拜會，所以才沒有發採訪通知與新聞稿。徐永明說，陳水扁關心的問題很多，更讚賞立委黃國昌在私菸案的表現，對於黃國昌事後承受諸多壓力也為他感到不解，不過也對黃國昌的問政品質表示肯定。

此外，徐永明也轉述，陳水扁對於時代力量在2020總統大選的佈局，也提供了一些意見與建議，時代力量都予以尊重。對於陳惠敏參選鳳山立委一事，陳水扁也認為「應該好好選下去」。

不過陳水扁28日便在臉書貼出與許智傑的合照，表示「阿扁特別約見高雄地區最挺扁的立法委許智傑，他也是阿扁創辦的凱達格蘭基金會董事」。陳水扁誓言，將全力唯一支持許智傑委員在鳳山選區連任成功。

對此，許智傑回應，謝謝阿扁總統的支持與鼓勵，自己一定會全力衝刺、克服困難，贏得最後的勝利。