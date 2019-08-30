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遭指「大哥的女人」　張淑晶怒告周刊…嘆「爸爸想安樂死」

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記者羅志華／台北報導

時報周刊於2016年8月，在2007期雜誌封面刊載「惡房東張淑晶天道盟大哥的女人」，並指張淑晶有「侵占、毒品、背信、妨害自由、恐嚇、詐欺、重利、傷害」等前科，引起張淑晶不滿提告；高院於2019年3月判張勝訴。張淑晶另對時報周刊人員提告，北院30日開庭時，張痛批時報周刊引用不實前科，3年來經各家媒體轉載不斷傷害她的名譽，就連住院的父親都受到波及，一度「放棄治療」想安樂死。

▲▼張淑晶到北院開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲張淑晶開庭結束後，到櫃檯繳裁判費，隨後跟記者在大廳內上演追趕戲碼。（圖／記者羅志華攝）

北院30日開庭時，時報周刊法務與張淑晶往來口氣明顯不悅，擦出不少火花，張淑晶要求中時、聯合、自由、蘋果及時報周刊，要在頭版或首頁刊登更正及道歉啟事；張淑晶表示，時報周刊明知「我非大哥女人，也沒那些前科，即使我勝訴後，仍為了銷量不更正、不道歉」。記者旁聽時也遭張淑晶點名，「時報周刊今天還找記者旁聽，顯見他們仍想透過不實內容刺激銷量」，令在場眾人一陣苦笑。

惡房東張淑晶坑殺房客事件曝光後，受社會大眾批判，時報周刊2016年8月5日發行的2007期中，更「深入報導」指張淑晶有多項前科，並提到「她（張）的前男友是天道盟大哥，張淑晶正是江湖兄弟口中的『阿嫂』，難怪行事如此狠辣云云」；法院調查後，發現上開刑事紀錄，當時經檢察官不起訴處分。但報導一出經多家媒體轉載，更讓張淑晶「黑上加黑」。

北院30日開庭前，張淑晶遲未報到，幾分鐘過後才戴著鴨舌帽及口罩快速步入法庭，似乎是不想等候時遭人指點；張淑晶於庭中數度激動起立，情緒似乎不太穩定，當法官問到高院3月判她勝訴有何意見時，張淑晶一度搞不清楚狀況，回說「法官未調查記者云云」，遭法官當庭吐槽「這是對妳有利的判決耶！」，張淑晶才回神感謝法官還她清白。

張淑晶又說，時報周刊一直不願更正、道歉，她父親癱瘓住院，在醫院受人指指點點，一度放棄治療「想安樂死」，她撤回先前追加的被告，希望針對今日唯一出庭的被告盡早結案；張淑晶離開法院時，面對詢問低頭不發一語，還一度跟記者玩起「鬼抓人」，隨後快步走出大門。本案將於9月27日宣判。

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