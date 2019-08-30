韓國瑜媽媽長相曝光！基因超強「相似度99%」　韓粉驚呆：嘴巴超像

▲有挺韓粉絲團貼出韓國瑜小時候全家福照片，媽媽長相被網友關注。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜力挺中天電視台）



記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜有個美麗女兒韓冰，網路人氣不亞於她爸爸。有臉書粉絲專頁把韓國瑜的媽媽照片也PO出，立即引發轟動！深深覺得韓國瑜媽媽的基因真的太強大了。

臉書粉絲專頁《韓國瑜力挺中天電視台》近日上傳一張「長輩圖」，向韓粉們問安「早安，全新的一天，持續努力，做更好的自己」。不過有韓粉發現，照片中的韓國瑜一臉稚嫩，而他媽媽更是吸睛。只見韓國瑜媽媽濃眉單眼皮、性感豐唇，跟韓國瑜現在的長相相似度高達9成。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

底下許多網友留言說「韓國瑜的臉超像他媽媽耶，尤其是嘴巴，加油，唯一支持韓國瑜」、「我現在又更確定韓冰是韓媽媽的孫女！吳子嘉們覺得呢？」、「韓爸爸蠻帥的耶……」、「韓國瑜跟媽媽長的好像」。

▲韓冰模特兒照，被認為撞臉舒淇。（圖／翻攝自韓冰IG）

韓國瑜女兒韓冰在去年底IG曝光模特兒照，受到網友大讚超美，還撞臉舒淇。韓冰當時替時尚雜誌《VOGUE》拍攝美照，一面對鏡頭立刻露出霸氣眼神和強大氣場，讓在場工作人員都讚賞不已，但她直言自己沒有意願踏入演藝圈，還是發揮自己就讀社會學的學歷，替爸爸韓國瑜進一份力。