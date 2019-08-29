警騎「小綿羊」追疑犯！　葉毓蘭籲：拿軍購、前瞻1%充實警察裝備

▲警員薛定岳殉職噩耗傳出，長官、同事紛紛表示不捨。（圖／記者張君豪翻攝）

記者廖安莘／綜合報導

勇警薛定岳28日下午騎車追緝疑犯王姓男子，行經路口時，卻遭到王男惡意衝撞，導致薛警撞上分隔島頭部重挫，送醫前已無生命跡象。警大退休教授葉毓蘭沉痛表示，有很多人說是「績效殺人」，她猜想，在狂追嫌犯6公里的過程，一定無暇顧及績效、家人、愛人，並表示不值得如此拚命！最後她呼籲，政府應「拿軍購、前瞻的1%給警察充實裝備，他們安全回家的機率會高一些」。

新北市汐止警分局員警薛定岳，28日下午騎警用機車一路追捕疑犯王姓男子，卻在路口遭對方惡意衝撞，機車失控撞上分隔島頭部重挫，送醫前宣告不治。警方訊後依肇事逃逸、過失致死罪將王男移送基隆地檢署偵辦，但因王交不出5萬元保釋金，改裁定他限制住居，家屬至今仍悲慟萬分難以接受。

▲葉毓蘭呼籲政府應「拿軍購、前瞻的1%給警察充實裝備，他們安全回家的機率會高一些。」 （圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

葉毓蘭29日在臉書發文表示，「昨晚聽到這則新聞時，心情震盪起伏，一夜無眠。」她提到有很多人責怪學校老師、單位長官沒有教好，甚至還說「績效殺人」，但她猜想，「薛定岳在見到紅燈違規右轉又拒檢的王男時，腦海裡浮現的真的是績效嗎？還是見疑就追的使命感驅使？」在狂追嫌犯6公里的過程，「一定無暇顧及績效、家人、愛人。」

葉毓蘭認為不值得如此拚命，「王男是以5萬元交保，你的爸媽、未婚妻是在嚎淘大哭，還需要拚命嗎？」再看看警用機車，「不是哈雷也不是本田，只是比腳踏車稍快，方便你們穿梭在大街小巷中的綿羊，車輛也是輕薄的便宜貨」；最後她呼籲，政府應「拿軍購、前瞻的1%給警察充實裝備，他們安全回家的機率會高一些」。

此外，薛定岳的同梯悼念，希望他來生別當警察 。對此，葉毓蘭則認為，他來生仍會當警察，「定岳，因為你真是個好手，謝謝你為台灣的治安如此盡心盡力，天上的你要庇佑還在此受苦受難的弟兄。」

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