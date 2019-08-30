左腿有鮮紅胎記！她從小自嘲「相約的印記」　醫師老公超震驚...翻褲相認

▲左邊是秀秀的鮮紅胎記，右邊則是丈夫的。（圖／秀秀授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

家住台中的秀秀身上有兩個鮮紅胎記，其中左大腿上的形狀像愛心，所以她從小就常開玩笑說，「這一定是我和未來丈夫相約的印記」。沒想到，緣分這種東西非常奇妙，與她牽手15年的老公，相同位置居然真的有一塊淡色胎記。

秀秀身上有兩個鮮紅胎記，一處在左大腿，另一個在背後，也因此她從小就對胎記很感興趣，只要有探索來源的機會，絕不會放過，「在一次催眠的經驗中，我得知背後胎記，是前一世因受傷所留下來的印記，由於記憶太深刻，成為今生的胎記」。

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至於腿上那一塊，小時候她總覺得看起來像愛心，所以常跟朋友開玩笑說，「這一定是個約定，所以我長大以後，要找一個在左大腿也有胎記的老公，因為這是我跟他相約的印記」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不可思議的是，她和先生還只是朋友時，某次閒聊過程中，突然提到這個事，當下對方聞言瞬間睜大眼睛，而後默默地翻起褲子。秀秀那會兒超震驚，「沒想到他大腿居然也有個胎記，雖然不是鮮紅色的，卻是跟我在同樣的位置上」。

秀秀向《ETtoday新聞雲》記者笑說，「我從小雖然冒出這個想法，但一直覺得怎麼可能會遇到，是自己想太多，結果就真的遇到了。」

她也透露，她與先生是在醫院認識的，當時她還是個護理師，對方則擔任住院醫生，現在結婚也15年了，育有一個女兒，「想不到當初的一個玩笑話，居然真實的出現了在我眼前，我想這真的是一個註定的緣份吧！」

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