大嬸議論「小孩生小孩」　24歲男娶22歲嬌小妻生子超火：自己買房礙到妳？

▲原PO說，「難道現在年輕生小孩有錯嗎？」（圖／示意照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名24歲年輕爸爸抱怨，聽到一名鄰居大嬸說他和老婆是「小孩生小孩」，「房子我們自己買的，小孩我們自己養的，講這種不尊重人的話，我們聽到其實火氣都來了！」他也透露買房金額和過程，「我們為了買房，都滿努力在賺錢的。」

「難道現在年輕生小孩有錯嗎？」當事人28日在「爆怨公社」臉書社團說，他24歲、老婆22歲、兒子現在3個月大，和妻子推小孩在電梯前準備上樓，聽到一名大嬸和管理員說「小孩生小孩」。

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原PO表示，「哈囉，大嬸，我們還在哦！而且我戴著耳機，離她很遠，我都能聽到她講的每個字。而且，她還很驚訝我旁邊的女生是我老婆，我老婆長得嬌小錯了嗎？我們年輕結婚有小孩礙到妳嗎？」

▼有網友認為，早一點生才有體力帶小孩。（圖／示意照／記者姜國輝攝）

原PO指出，「房子我們自己買的，小孩我們自己養的，講這種不尊重人的話，我們聽到其實火氣都來了。而且，慶幸孩子的阿嬤沒聽到，不然妳大嬸就該糟了。」

對此，有網友留言，「呃，我覺得小孩生小孩的說法到底哪裡有問題？公然侮辱？還有這位大嬸有說哪裡不好？還是大嬸的態度輕視？還是你覺得這句話是髒話？」

原PO回應，「她語氣跟整個與守衛的對話內容，讓我們很不開心，而且明知道我們還沒進電梯，就開始跟守衛說，看我感覺我們肯定怎樣又怎樣。守衛一整個也不想理她，回應都敷衍帶過。而且我們大樓中庭回音很重，我到樓上都還能聽到她在跟守衛說，覺得我們肯定是愛玩什麼，才會這麼早就有小孩。」

▼原PO分享大嬸的講話內容，引起討論。（圖／示意照／記者季相儒攝）

原PO回應網友的問題說，「但她攻擊我們就算了，還攻擊小孩，我隱約有聽到她說我們小孩會怎樣怎樣的。她發現我們還沒上去，講話音量就變小了。」

有人驚呼，「 好猛哦，24歲就買得起房子」；原PO回「宜蘭的房價還算便宜，我們買15.8（萬）／坪，現在行情是17／坪上下，去年買的。」也有人稱讚，「24歲能不靠父母自己買房的還真的不多」；原PO回「我跟媽媽一人100（萬）當頭期，我們為了買房，都滿努力在賺錢的…貸380（萬）。」

其他人留言，「早一點生才有體力帶小孩」、「早生好啊！只要不拖累家人」、「還好吧！22、24歲生算剛剛好吧？我也24生」、「我也20歲生，小孩生小孩我大概聽了十年。十年後，大家就會開始換說『你要好命了』。」